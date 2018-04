Filmgård på Sydfyn sat til salg

Peter Aalbæk og Lars von Trier har sat deres ejendom Nakkebølle Jagtgaard til salg. Mandag var der åbent hus.

Ejendommen er opført i 1877 og har igennem årene været brugt til mange spændende filmoptagelser. Mange af landets kendte skuespillere har haft deres gang på stedet. Og det var enda inden at Peter Aalbæk og Lars von Trier købte stedet i 2004.

- Nakkebølle Jagtgaard har lagt skuldre til mindst 10 film, mens vi har haft det. Og hvad der så ligger tilbage i tiden før. Det er Danmarks filmarv, der er spejlet igennem den her bygning, fortæller Peter Aalbæk Jensen.

Navngivet efter kendte skuespillere

På Nakkebølle Jagtgaards hjemmeside er husets filmhistorie beskrevet.

I 60´erne købte filmproducent Preben Philipsen fra Constantin Film så Nakkebølle Gods, hvor Nakkebølle Jagtgaard hørte under. Han brugte gården som jagtgård. Her holdt Preben Philipsen jagter og fester, hvor mange at datidens kendte skuespillere deltog.

I dag er værelserne på Nakkebølle Jagtgaard navngivet efter skuespillere, som har været på jagtgården. Det gælder Susse Wold, Ghita Nørby, Axel Strøbye, Ove Sprogøe, Dirch Passer, Karl Stegger, Preben Kaas og Poul Reichardt.

Værelserne på Nakkebølle Jagtgaard navngivet efter skuespillere, som har været på jagtgården. Foto: Nicolaj Kenneth Pedersen

Lejede gården ud til Zentropa

I 2004 købte Peter Aalbæk og Lars von Trier jagtgården. De købte stedet, fordi Zentropa jævnligt lavedet filmoptagelser på Fyn, og så havde de brug for en base på Fyn. Peter Aalbæk og Lars von Trier lejede så gården ud til Zentropa.

Først efter købet fandt de ud af, at stedet tidligere havde været brugt som ”filmgård” af filmproducent Preben Philipsen.

Siden 2004 er huset blandt andet blevet brugt af Susanne Bier under optagelserne og klipningen af den Oscarvindende film Hævnen. Og Thomas Vinterberg har holdt sit bryllup i huset.

Men nu er jagtgården sat til salg.

- Zentropa har fået en ny og hårdere ledelse, end dengang da jeg var bag roret. Og de mener, at der skal spares, og de vil ikke leje jagtgården mere. Så der står vi nu, og hænger på huslejen selv. Så derfor er den sat til salg, fortæller Peter Aalbæk.

Skal bruges til endnu en filmoptagelse

Peter Aalbæk håber, at en eventuel køber vil være fleksibel i forhold til overtagelsestidspunktet.

- Vi skal filmatisere romanen Harpiks som Ane Riel har skrevet, og den skal optages her i skovene ved Nakkebølle Jagtgaard. Så vi håber, at en potientiel køber kan give os et par måneders tid, så vi kan nå at få Harpiks i kassen inden, fortæller Peter Aalbæk.

Af salgsopstillingen fremgår det, at jagtgårdens boligareal er på 140 kvadratmeter og grunden er på godt 20.000 kvadratmeter.