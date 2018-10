Filmudspil: FilmFyn kan få mange millioner i ekstra støtte

Inden sommerferien blev regeringen og Dansk Folkeparti enige en medieaftale for 2019-2023.

Rammerne for dansk film skal dog først fastlægges i en filmaftale for samme periode. Det fremgik af medieaftalen.

Disse forhandlinger er skudt i gang tirsdag.

I regeringens udspil skal der blandt andet afsættes 560 millioner kroner årligt til dansk film. Og de regionale filmfonde - FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje - skal styrkes med 35 millioner kroner årligt.

- Dansk film står på et stærkt fundament, men der er brug for, at vi i de kommende år tilpasser filmstøtten, så der i fremtiden er danske film til alle, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

- Vi har fortsat brug for de store samlende fortællinger i biografen, men filmstøtten skal også understøtte den nye medievirkelighed, hvor vi streamer og ser film på nye måder og i nye formater, siger hun.

Filmstøtten skal ifølge regeringen "være mere fleksibel og ikke præget af kassetænkning".

- For mig er det også vigtigt, at dansk film produceres i og fortæller historier om hele landet.

- Derfor styrker regeringen nu de regionale filmfonde - FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje - med 35 millioner kroner årligt, siger Bock.

- Samlet set holder vi filmstøtten på et ambitiøst højt niveau med 560 millioner kroner årligt. Min forhåbning med filmaftalen er, at der kommer ny energi og dynamik i dansk film i de kommende år, siger hun.

Filmstøtten skal have fokus på de unge målgrupper. Ifølge regeringen skal mindst 25 procent af tilskudsmidlerne til spille- og dokumentarfilm have fokus på netop børn og unge.

Desuden skal de mindre sælgende film være hurtigere tilgængelige på digitale platforme. Det skal være til gavn for alle i landet, lyder det.

Forhandlingerne om den kommende filmaftale forventes afsluttet i denne måned.

OVERBLIK: Her er regeringens filmudspil

Medieaftalen for 2019-2023 er allerede på plads. Men de nærmere detaljer for dansk film skal på plads.

Kulturminister Mette Bock (LA) har tirsdag præsenteret regeringens filmudspil.



Det indeholder blandt andet følgende:



* Filmstøtten skal være på 560 millioner kroner årligt i perioden 2019-2023.



* De regionale filmfonde - FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje - styrkes med i alt 35 millioner kroner årligt. Fondene får så samlet set hvert år 47,4 millioner kroner i statslig støtte.



* Kasseopdelingen i støtteordningerne mindskes, så filmstøtten bliver mere smidig og fleksibel.



* Der investeres 32 millioner kroner årligt i vækstlaget og talentudviklingen i dansk film via talentordningen New Danish Screen.



* 10 millioner kroner øremærkes hvert år til udvikling af digitale spil.



* Filmstøtten skal have fokus på de unge målgrupper. Mindst 25 procent af tilskudsmidlerne til spille- og dokumentarfilm skal have fokus på børn og unge.



* Mindre sælgende filmtitler skal være hurtigere tilgængelige på de digitale platforme. Det skal være til gavn for alle i hele landet.



* Piratkopiering skal bekæmpes gennem en ny forbrugerkampagne og en politiindsats.



Kilde: Kulturministeriet