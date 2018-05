Finaleoptimistisk GOG-direktør: - Vi planlægger en finale

Onsdag aften bliver det afgjort om det fynske håndboldhold GOG kommer i DM-finalen, når holdet møder Skjern på udebane. Fynsk hånbolddirektør tror på finaleplads.

Herrerne fra håndboldklubben GOG har en gylden chance for at komme i DM-finalen. Men først skal de vinde over Skjern onsdag aften.

Den fynske klub har ikke været med i toppen om danmarksmesterskabet siden 2008, hvor klubben tabte mod FCK Håndbold. Men onsdag aften skal der ifølge klubbens direktør laves om på det.

Det er et max-motiveret hold, siger Kasper Jørgensen, der er direktør i GOG.

- Vi planlægger efter, at vi skal spille i finalen på søndag, hvor målet er en medalje.

En tabt - en vundet

GOG lagde godt ud med at vinde mod Skjern på udebane i den første semifinalekamp. Det fynske hold gik fra at gå efter en top fire-plads til, at de nu istedet håber og tror på en medalje.

Men søndagens kamp på hjemmebane hjalp ikke fynboerne med at opfylde deres drømme. GOG tabte den anden semifinalekamp mod Skjern, hvilket resulterede i, at de to hold blev tvunget ud i et tredje og sidste opgør om pladsen i finalen.

- Efter nederlaget i søndags var det med at skynde sig at få noget mad og forberede os taktisk og træningsmæssigt til næste kamp, siger direktøren til TV 2/Fyn.

Dog sidder nederlaget stadig lidt i de fynske spilleres kroppe og tanker.

- Senest var vi i Skjern i torsdags, og der vandt vi. Og det regner vi da med at skulle over og kopiere, siger Kasper Jørgensen og fortsætter:

- Selvfølgelig sidder det altid lidt i kroppen.

- Det er tredje kamp på syv dage. Så det vil sige, at der også kommer noget fysisk ind i det her, som bliver en faktor. Vi har mødt hinanden mange gange på kort tid, og derfor er det også lige, hvem der er kommet bedst ud af de to kampe både fysisk og mentalt. Hvem har lært mest af de seneste to opgør?

Ligeværdig historie

Skjern og GOG har en meget ligeværdig historik, når det kommer til vundne og tabte kampe. I de seneste ti kampe har Skjern vundet fem, og GOG har vundet fire, mens en endte uafgjort.

- Hvis den statistik med tætte opgør skal følges til dørs, så skal vi vel vinde onsdag, konstaterer direktøren for den fynske klub.

GOG Håndbold har arrangeret, at fans kan komme gratis med bus til kampen onsdag. De skal blot sende en mail til klubben og møde op på Kværndrup parkeringsplads klokken 17.

Kampen spilles onsdag aften klokken 20.30.

Se hele interviewet med GOG-direktøren Kasper Jørgensen her under: