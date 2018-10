Fynbo afvist: Finanstilsynet afviser Danske Banks bud på direktør

Jacob Aarup-Andersen, som er Danske Banks bud på kommende direktør, har ikke fået blåstemplingen af Finanstilsynet.

Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Banken har ellers anmodet om, at den 40-årig fynbo skulle være Thomas F. Borgens erstatning, men det er tilsynet ikke enig med Banken i.

Jacob Aarup-Andersen har tidligere været i blandt andet Goldman Sachs og Danica.

- Finanstilsynet har foreløbigt vurderet, at de anser kandidaten for velkvalificeret på mange områder, men vurderer, at der er behov for længere tids erfaring, herunder med visse af Danske Banks forretningsområder, skriver banken som begrundelse for afvisningen.

Søger videre

Dermed fortsætter Jesper Nielsen som midlertidig direktør for Danske Bank, og banken fortsætter jagten på en ny direktør med erfaring nok.

- Bestyrelsen tager Finanstilsynets tilkendegivelse til efterretning. Bestyrelsen har dialog med andre potentielle kandidater og vil nu fortsætte rekrutteringsprocessen med henblik på at finde den bedst egnede til jobbet, siger bestyrelsesformand Ole Andersen.

Blå bog Navn: Jacob Aarup-Andersen.

Alder: 40 år.

Nationalitet: Dansk.

Civilstand: Gift, tre børn.

Bopæl: Charlottenlund.

Uddannelse: Cand.polit. (økonomi), Københavns Universitet.



​​​Karriere:

2002-2005: Partner hos Goldman Sachs, London.

2005-2006: Investeringsanalytiker hos hedgefonden Highbridge Capital Management, London.

2006-2010: Partner og investeringschef i hedgefonden Montrica Investment Management, London.

2010-2012: Leder af hedgefonden TPG-Axon Capital, London.

2012-2014: Porteføljechef i Danske Capital (ejet af Danske Bank), København.

2014-2016: Finansdirektør i Danica Pension (ejet af Danske Bank), København.

2016-2018: Finansdirektør i Danske Bank, København.

2018-: Direktør for Danske Banks forretningsområde Wealth Management, København.



Kilder: Ritzau, Danske Bank, Børsen og Krak.