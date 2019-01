Stressede unge: Findes løsningen på stress i naturen?

For Cecilie Kristiansen handler stressfølelsen om, at hun i hverdagen føler, at der er ting, hun bør leve op til, som hun ikke kan.

- Siden vi begyndte i 3.g, har jeg haft to dage inden for den første måned, hvor jeg bare sad og fik tårer i øjnene i klassen. Jeg blev nødt til at gå ud på toilettet, fordi jeg ikke kunne håndtere det. Jeg kunne bare ikke klare det. Jeg følte, presset blev for stort, siger hun.

Lukas Madsen, 20, går i 3.g på Faaborg Gymnasium. Som konsekvens af sine stresssymptomer gør kæmper han med højt fravær. Det har fået hans rektor til i en mail at fraråde ham at tage fri fra skolen for at være med i programmet:

"Kære Lukas, du har så meget fravær p.t., at det truer din status som studieaktiv. Og dermed din SU-berettigelse. Da jeg ved, at programmet medfører yderligere fravær, kan jeg ikke tilråde din deltagelse, da yderligere fravær blot vil forværre din situation."

På trods af den tydelige advarsel fra rektor, har Lukas valgt at deltage alligevel.

- Jeg skal gøre noget ved det her. Jeg er nødt til at fikse mig selv, hvis jeg skal have det godt.