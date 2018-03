Fire år efter brand: Vikingehus genskabes med handicaptoiletter

Efter lang tids forarbejde blev der tirsdag taget første spadestik til et nyt vikingehus i Langeskov til erstatning for det, der brændte i sommeren 2014.

Skolebørn fra Langeskov hjalp tirsdag Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen med at tage første spadestik til det ny vikingehus, der formentlig bliver landets første med handicaptoiletter.

Vikingehuset på Bytoften i Langeskov skal erstatte en kopi af et hus fra vikingetiden, som stod færdigt i 2007, men som udbrændte i sommeren 2014 af endnu ukendte årsager.

Det ny vikingehus skal være centrum i et læringsområde på Bytoften, som har en flere tusind-årig historie.

Med huset som udgangspunkt kan folk sætte sig ind i viden om områdets kulturhistorie, og tanken er, at huset skal være for alle.

Derfor bliver det blandt andet forsynet med handicaptoiletter, og det synes projekt- og fundraisingkonsulent ved Kerteminde Kommune, Christopher Lindberg, er helt i orden, selvom huset skal foregive at være fra vikingetiden.

- Hvis historien ikke er tilgængelig for alle, eksisterer den ikke. Nu har vi muligheden for, at alle kan komme herud og opleve stedets historie og bevæge sig rundt i området uden at skulle tænke på, om det overhovedet er logistisk muligt. Så det har jeg ingen problemer med, siger han og tilføjer:

- I øvrigt bliver toiletterne rigtig godt skjult inde bag husets vægge, så de bliver ikke at se.

En lang proces

Næsten fra dag et efter, at det gamle vikingehus brændte, var der enighed i lokalområdet, at der skulle opføres et nyt; men det har ikke været helt ligetil.

Christopher Lindberg har stået i spidsen for en arbejdsgruppe, der har kæmpet med at udvikle og realisere projektet i lang tid.

- Det har ikke været et simpelt projekt. Lad mig sige det sådan; men nu sker der noget, siger han.

Han er sikker på, at huset bliver bygget færdig i løbet af 2018.

Store visioner

Opgaven er nu at udvikle den øvrige del af området, så stedets historie bliver formidlet bedst muligt.

Arbejdsgruppen vil - i samarbejde med Østfyns Museer - hvordan det gøres og blandt andet indhente ideer fra nuværende brugere af Bytoften.

- Når vi er færdige med at bygge vikingehuset, ser vi på, hvordan økonomien ser ud. Så skal vi herefter tage stilling til arealet udenom, hvor vi gerne vil lave et aktivt læringsmiljø, som der også er sat penge af til i budgettet, fortæller Christopher Lindholm, projekt- og fundraisingkonsulent ved Kerteminde Kommune.

Han tilføjer, at arbejdsgruppen gerne vil have det hele i balance, så de tager et skridt ad gangen.

- Selvfølgelig vil vi gerne udnytte det gåpåmod, der er, og derfor vil vi hurtigst muligt efter, at vikingehuset er bygget, påbegynde de andre projekter på området.

