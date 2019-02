God forretning: For fire år siden satte Odense Kommune strøm til hjemmeplejen

Kristina Rahbeks job i Odenses hjemmepleje ligner umiddelbart mange andre sosu-assistenters.

Men så snart hun kører ud på sin rute, så er transportmidlet ikke helt det samme som alle andres. For fire år siden købte Odense Kommune nemlig 100 elbiler til hjemmeplejen.

Det er bare meget bedre for os at køre i. Bare det, at vi ikke skal ligge og skifte gear så mange gange om dagen. Kristina Rahbek, Sosu-assistent, Odense Hjemmepleje.

- Det er bare meget bedre for os at køre i. Bare det, at vi ikke skal ligge og skifte gear så mange gange om dagen. Det er dejligt. Det er jo mange kilometer, vi ligger og kører hver dag, siger Kristina Rahbek.

TV 2/Fyn har fået lov at køre en tur med Kristina Rahbek i en af hjemmeplejens elbiler.

Men det er ikke kun Kristina Rahbek og hendes kolleger, der er godt tilfredse med elbilerne. De har også vist sig at være en udmærket forretning for kommunen.

Fokus på elbiler Elbiler reducerer drivhusgasudledningen. Men der findes stadig forsvindende få elbiler på Fyn.

TV 2/Fyn undersøger elbilens muligheder og barrierer på Fyn.

- På hjemmeplejen giver det god mening at køre i elbil, fordi det er en del af vores driftsenheder, der kører meget. Og fordi de kører meget, så er elbiler en god løsning, siger Cecilie Schwartz Førby, der er chef for Kontrakt og Udbud i Odense Kommune.

Strøm er nemlig billigere end diesel.

Dyrt i anlæg

Det er dog ikke hele regnestykket, der går i plus.

I kommunens samlede fireårige budget betyder elbilerne en merudgift på knap 400.000 kroner i forhold til, hvis kommunen havde fortsat med dieselbiler.

Læs også Inge har lige droppet diesel: Alle skulle prøve at køre på el

Merudgiften skyldes ikke, at elbilerne var dyrere end dieselbilerne, men at det kostede næsten fire millioner kroner at sætte ladestandere op. Standerne sætter man imidlertid kun op én gang.

Derfor går driftbudgettet i plus. Se Odense Kommunes evaluering her.

- Over den første fireårige periode regner vi med en driftbesparelse på fire millioner kroner. Det er omkring en million kroner om året, siger Cecilie Schwartz Førby.

Ude på de små veje ruller Kristina Rahbek lydløst af sted. Hun glæder sig over regnestykket.

- Vi vil gerne blive ved med at køre i elbilerne. Jeg tror ikke, der er nogen, der gerne vil skifte tilbage. Vi kan i hvert fald se, at når en af elbilerne skal til service, og vi får en lånebil på diesel, så er det den sidste, der bliver taget, siger Kristina Rahbek.

For fire år siden købte Odenses hjemmepleje 100 elbiler. Det kostede knap fire millioner at bygge ladestandere til alle de elbiler, men efter den udgift var af vejen, er elbilerne en god forretning. Samlet set har elbilerne betydet en merudgift på 400.000 kroner for Odense Kommune de første fire år. Kristina Rahbek arbejder i hjemmeplejen og kører dagligt i elbil. Foto: Morten Grundholm

Få virksomheder vælger el

Hvis elbilerne for alvor skal blive billigere, så skal der flere på vejene, for så kan producenterne bedre masseproducere. Og et vigtigt led i den udvikling er, at både det offentlige og private virksomheder i højere grad satser på el.

Det er der bare ikke ret mange, der gør.

I dag er det hver tredje af Danmarks elbiler, der er registreret som erhvervskøretøj. I absolutte tal drejer det sig om 3.288 elbiler ud af i alt 178.000 indregistrerede erhvervskøretøjer i Danmark.

Men det er der ifølge Kent Bernsdorf en god grund til. Han er direktør i den fynske rådgivningsvirksomhed Flexlease.nu.

- Man kan ikke køre ret mange kilometer på en opladning, og selvom en bil er opgivet til et bestemt antal kilometer, så har den et andet forbrug i virkeligheden, siger Kent Bernsdorf.

I Flexlease er de specialiseret i at rådgive virksomheder til at vælge den flåde, der passer til deres behov.

Hvor ofte giver det mening for jer at anbefale jeres kunder at vælge elbil frem for diesel eller benzin?

- Hvis man kigger på en flåde i al almindelighed, så tror jeg ikke, vi har prøvet det endnu. Det er ikke, fordi vi skal vælge for folk, men vi kan bare sige, at med det mønster, de har i de pågældende virksomheder, så har jeg ikke endnu set nogen, hvor elbiler kunne passe ind i, siger Kent Bernsdorf.

Det mening møder dog modstand hos Cecilie Schwartz Førby. Langt flere organisationer kunne drage nytte af elbilerne, mener hun.

- Jeg tror faktisk, at potentialet er langt større end lige først antaget. Nogle af de forbehold, vi havde i forhold til elbilerne fra starten, handlede meget om, hvorvidt de kunne løfte driftsopgaverne. Og det har vi jo set faktisk er lykkedes, siger Cecilie Schwartz Førby.

Kent Bernsdorf er administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Flexlease.nu, og han er kritisk over for elbiler i virksomheder. Langt de fleste kan ikke få deres behov opfyldt med en elbil, siger han. Foto: Morten Grundholm

Odense fortsætter med el

Heller ikke Kristina Rahbek er stødt på problemer i forhold til rækkevidde. Heller ikke selvom elbilerne i kommunen kun har en rækkevidde på 70 kilometer.

- Vi dækker jo ind for hinanden, så nogle gange kan vi godt risikere at skulle køre ekstra. Men jeg tror kun, jeg har prøvet at mangle strøm en enkelt gang, og der satte jeg den bare i laderen i min frokostpause, siger Kristina Rahbek.

Derfor er kommunens plan for fremtiden i hjemmeplejen også klar.

- Umiddelbart så fortsætter vi i elbilsporet, siger Cecilie Schwartz Førby.

En beslutning, der falder i god jord hos Kristina Rahbek. Hvis det da ikke var for én lidt træls ting.

- Det er ulempen. De her sådan lidt våde kabler, siger hun, mens hun sætter elbilen til at lade.

- Men det klarer vi. Hellere køre godt resten af dagen.

Læs også Fynsk bilsælger: Skab ro om afgifter, og giv elbiler konkrete fordele