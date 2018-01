Fire anholdt: Skatteaktion på Fyn

Politi fra Fyn og Jylland har ransaget 14 adresser og anholdt fire personer i en stor sag om moms- og skattesvindel.

I en større aktion mod flere selskaber har politiet i tæt samarbejde med Skat torsdag anholdt tre mænd og en kvinde.

Aktionen blev gennemført i et samarbejde mellem politiet på Fyn, i Nordjylland og i Østjylland og er den foreløbige kulmination på en omfattende efterforskning.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikommissær Troels Jul Kjærgaard, Nordjyllands Politi, siger til Fyens.dk, at sagen er et kompleks, der er koncentreret i Nordjylland, og at de fire anholdelser blev foretaget i den nordjyske politikreds.

- Men der har så været enkelte forgreninger i Aarhus og på Fyn, som vi også har ønsket at undersøge, siger Troels Jul Kjærgaard til Fyens.dk og oplyser, at de anholdte i forvejen er kendt af politiet, men ikke for lignende sager.

14 adresser ransaget

Ud over de fire anholdelser har politiet i forbindelse med dagens aktion ransaget 14 adresser På Fyn, i Nordjylland og i Aarhus.

Efterforskningen har været rettet mod flere selskaber, der mistænkes for momssvindel.

De fire anholdte mænd på 24, 29 og 45 år samt den 46-årige kvinde er alle sigtet for omfattende moms- og skattesvindel.

- Jeg kan ikke komme ind på det konkrete beløb, men der er for flere millioner kroner, udtaler lederen af efterforskningen, politikommissær Troels Jul Kjærgaard, i pressemeddelelsen.

De fire anholdte vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Her vil anklageren af hensyn til den videre efterforskning bede dommeren lukke dørene for offentligheden.

