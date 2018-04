Fire film optaget på Fyn kommer i år i biografen

FilmFyn støttede sidste år produktioner med næsten 15 millioner kroner. Det betyder, at det fynske landskab kommer i biografen fire gange i år.

I 2018 kommer fire spillefilm i biografen, som er blevet optaget på Fyn.

Filmene er en del af FilmFyns investering på 14,7 millioner kroner sidste år. Pengene er gået til produktioner af film, tv-serier og tv-dokumentarer, og du kan blandt andet til december opleve Hella Joofs film 'Happy Ending' med Kurt Ravn og Birthe Neumann, der er optaget i Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg kommuner.

Fordelingen af fondens midler fremgår af den årsrapport, som FilmFyn har udsendt for 2017, og der er, ifølge direktør Bo Damgaard, grobund for mere.

- Det fynske filmmiljø spirer. Flere små produktionsselskaber er kommet til – og de store vil gerne etablere sig i vores landsdel. Politikerne taler om et filmkraftcenter på Fyn. Der er basis for at skabe endnu mere synergi i det fynske filmmiljø skriver Bo Damgaard i årsrapporten.

Bo Damgaard trykker hånd med producerne Deborah Bayer Marlow og Mikael Windelin fra Marlowfilm under filmfestivalen i Cannes. Foto: FilmFyn

Skaber omsætning lokalt

Produktionerne, som FilmFyn har støttet i 2017, forventes lokalt at omsætte for over 30 millioner kroner. Foruden Hella Joofs film er også en film af Paprika Steen på plakaten.

I 'Med hensyn til julen' instruerer Paprika Steen kendte skuespillere som Sofie Gråbøl og Lars Brygmann på lokations i Odense Kommune.

Filmen udkommer til november.

FilmFyn har i det forgangne år ikke kun støttet film, men også flere tv-produktioner.

'Håbet' kommer i fire afsnit i efteråret, hvor Lars Brygmann igen har været på Fyn, nærmere betegnet Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Nordfyn og Svendborg kommune.

Næste år kommer Bille Augusts miniserie 'Lykke-Per', der er baseret på Henrik Pontoppidans klassiker.

Endnu en klassiker i støbeskeen

Fremtiden byder måske på endnu en klassiker i miniserieformat. FilmFyn har allerede støttet projektet med at gøre Carsten Jensens roman 'Vi, de druknede' til en international tv-serie. Direktør Bo Damgaard var blandt til Cannes filmfestival med produktionsselskabet Marlowfilm for at tiltrække kreative og finansielle partnere til projektet.

Med et budgetoverslag på over 200 millioner kroner står 'We, the drowned' til at blive den dyreste danske tv-serie nogensinde. Hvis alt går godt, er den færdig om tre år. Serien skal som udgangspunkt filmes på Ærø, hvor bogens handling også udspringer fra.

