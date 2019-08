Vi vil redde klimaet: Fire fynske familier skruer ned for CO2-udslippet

Hjemme hos familien Hjortenberg i Svendborg bliver hylden med brætspil fyldt op. For nu skal de gode gamle familiespil spille en større rolle i hverdagen.

- Vi har en del brætspil i huset allerede, men fremover skal det fylde mere i familien, siger Anne Hjortenberg.

At sætte sig ned og spille sammen lidt oftere bliver en af de ændringer i familiens hverdag, som familien indfører i anledning af, at den er blevet udvalgt til at være såkaldt "klimafamilie".

Familien fra Svendborg deltager sammen med tre andre familier i et forsøg, hvor de i tre måneder skal forsøge at leve en mere klimavenlig hverdag.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem AOF Sydfyn, Det Økologiske Råd, og den grønne organisation Go2Green. Formålet er at blive klogere på, hvordan man helt konkret kan skrue ned for CO2-udslippet i dagligdagen.

Læs også Grøn idé i Middelfart: Energivenlige gadelamper giver stor CO2-besparelse

- Vi vil bruge meget mere tid på at spille, læse bøger, og lave andre aktiviteter i stedet for det der med at sætte sig med hver sin skærm og lade sig underholde, siger Anne Hjortenberg.

Film og tv fylder meget i klimaregnskabet

Streaming af film og tv er en relativ stor klimasynder, og da familien i Svendborg gerne vil nedbringe CO2-udslippet, så er der ingen vej uden om at skære ned på tiden ved skærmen.

Familien har fået kortlagt deres samlede CO-udledning af klimaeksperter, og det har i sig selv været interessant for familien. Samtidig har det medført en række aha-oplevelser undervejs.

- Det er kommet bag på os, at streaming fylder relativt meget i klimaregnskabet. Køb af nye ting vejer også tungt, og transport og fødevarer skal vi have kigget på og ændret på, siger Anne Hjortenberg.

Familien Hjortenbergs CO2-regnskab Antal personer i husstanden: To voksne og to børn



Familiens samlede årlige CO2-udledning: 36.827 kilo

Familiens klimamålsætning i 2050: 10.000 kilo

CO2-udledning fødevarer: 5.023 kilo

CO2-udledning varme: 3.229 kilo



CO2-udledning transport inklusiv ferie: 11.525 kilo



CO2-udledning køb af nye forbrugsgoder (skøn): 13.500 kilo



CO2-udledning streaming og lignende (skøn): 3.000 kilo Se mere

Familien i Svendborg består ud over Anne Hjortenberg af hendes ægtefælle Greg Reynolds samt børnene Alba på 14 år og Louie på ni år.

- Vi er rimeligt bevidste allerede om klima og miljø, men vi vil gerne have mere konkret viden om, hvad der virker i hverdagen, siger Anne Hjortenberg.

Almindelige familier i fokus

Projekt "Klimafamilie" går ud på at formidle konkret viden om, hvordan almindelige familier kan omlægge forbrugsvaner og madvaner i en mere klimavenlig retning.

- Vanens magt er stor, men denne magt skal vi have brudt ned, så vores børn og børnebørn også får en god fremtid her på Moder Jord, forklarer Niels Christian Nielsen, der er projektleder i Go2Green.

Niels Christian Nielsen understreger i samme åndedrag, at projektet ikke går ud på give nogen dårlig samvittighed eller at fremstå bedrevidende.

- Målet er ikke at lave forbud for familier eller for enkeltpersoner. Men via projektet ønsker vi at bevidstgøre adfærd og valg omkring for eksempel indkøb af mad, energiforbrug, transport, ferierejser og forbrug af nye ting, siger Niels Christian Nielsen.

De fire klimafamilier i projektet har sagt ja til at omlægge hverdagen i tre måneder - fra nu af og frem til 1. december. Undervejs vil familierne få råd og vejledning, så de kan gå målrettet til den store opgave.

- Vi har sagt ja til at indføre to kødfri dage om ugen. Så vil vi undgå at spise oksekød og lammekød. Vi vil heller ikke købe nye ting og sager, men forsøge kun at købe brugt. Og vi vil lade bilen stå og cykle på arbejde, fortæller Anne Hjortenberg.

Læs også Fynbo skriver klimabibel til FN's politikere

- En af de store udfordringer ligger helt klart i at få alle i familien til at være med på ideen. Vi satser på at gøre det til et sjovt projekt, vi kan være fælles om, siger Greg Reynolds, der især glæder sig til at finde ud af, om en elbil giver mening i hverdagen.

Lokal støtte

Lokale foreninger og virksomheder deltager også i projektet med de fire klimafamilier. Det sker blandt andet ved at støtte familierne med tilbud om lån af elbil og elcykler.

Samtidig vil familierne undervejs modtage rådgivning om konkrete løsninger i forbindelse med alternative energiformer, genbrug, klimavenlige fødevarer og lignende.

Undervejs vil klimafamilierne dele ud af deres erfaringer til inspiration for andre. Det vil blandt andet foregå via artikler og tv-indslag her på TV 2/Fyn, som i løbet af de kommende tre måneder vil følge familiernes vej gennem forsøget.