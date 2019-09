Fire gange mere end forventet: Fynsk kommune samler plast som aldrig før

Nordfyns Kommune satte i februar i år gang i projektet med at forsøge at indsamle endnu mere plastik fra de nordfynske husholdninger.

Det gjorde de, fordi alle kommuner i landet har fået krav om at øge genanvendelsen af husholdningsaffald, herunder plastik. I 2022 er kravet, at halvdelen af husholdningsaffaldet skal genanvendes.

- Jeg er overraskende positiv. Det er gået over al forventning i forhold til den her plastordning. Folk har taget den rigtig godt til sig. Der er blevet indsamlet fire gange så meget plast, som vi havde forventet, og jeg kan kun se det blive endnu mere. Så det er rigtig positivt, siger Anders Thingholm, (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

Siden de satte gang i forsøgsordningen med at indsamle plastikaffald ved husene, er borgerne på Nordfyn blevet endnu bedre til at sortere deres affald. I forsøgets første tre måneder indsamlede de knap 28 ton plast, og i de seneste tre måneder har de indsamlet 39 ton plast ved husstandene rundt omkring på Nordfyn.

Bliver hentet

Ordningen indebærer, at nordfynboerne skal frasortere plastikaffaldet og placere det i klare sække ved vejen, hvor det så bliver samlet sammen af en vognmand. Udvalgsformanden fortæller, at enkelte borgere var bekymrede ved udsigten til at skulle have affaldssække med plastikaffald stående, men at det hele har udviklet sig i den rigtige retning.

I forsøgsordningen samler vognmanden plast hver ottende uge, men flere vil gerne have afhentet plastikaffaldet oftere, fortæller udvalgsformanden.

- Vi kan også se på vores genbrugspladser, at mængden af plast, der bliver samlet der, er steget voldsomt. Så det er meget positivt, siger Anders Thingholm.

Han er glad for, at kommunen er med til at tage ansvar for at få løftet udfordringen med bedre sortering og dermed en øget genanvendelse af plastik. Lige nu bliver knap 40 procent af det nordfynske plastik genanvendt, og det vil de gerne have endnu højere op.

- Der er ret klare krav til alle kommuner om at øge genanvendelsesprocenten på husholdningsaffaldet. Så vi har sat alle vores affaldsordninger under lup, og nu skal vi træffe endelige beslutninger om fremtidens ordninger, siger Anders Thingholm.