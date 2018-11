Fire løvekillinger født i Odense Zoo

I øjeblikket passer en løvemor godt på sine godt halvanden uge gamle unger - eller killinger, som det retteligt hedder.

Løvemoren fødte tre hunner og en han lørdag i sidste uge. Og direktør for Odense Zoo, Bjarne Klausen, oplyser til TV 2/Fyn, at alle har det godt.

- Vi har isoleret hunnen og killingerne og lukket stalden. Vi er klar over, at de skal have ro, siger Bjarne Klausen.

Han fortæller, at også han og dyrepasserne har det godt med situationen. Det er nemlig er erfaren løve, som de fire killinger har som mor.

Publikum skal dog ikke vente, at se de små løver før tidligst om seks uger til otte uger. Det vil sige, at de formentlig først kommer ud af deres trygge hule omkring nytår.

Odense Zoo har endnu ikke frigivet billeder til pressen, men der er lagt en video ud på Faceboook. Den kan du se herunder:

Læs også Frygt for flere: To mårhunde er spottet på og omkring Fyn