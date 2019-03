Mand blødte fra hovedet: Fire mænd anholdt med blod på tøjet

Fredag eftermiddag klokken 16.08 fik Fyns Politi en anmeldelse fra en forbipasserende ved Aldi på Middelfartvej i Odense. Vedkommende havde set en mand foran butikken, der blødte kraftigt fra hovedet.

Ambulance og patruljevogn hastede til stedet, og manden, der vister sig at være en 54-årig odenseaner, blev hurtigt kørt på skadestuen.

Vi finder meget hurtigt frem til fire mænd, der sidder i et hus. De havde alle blod på tøjet. Ehm Christense, vagtchef ved Fyns Politi

- Han havde læsioner på højre øre, i hovedet og har brækket næsen, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Ehm Christensen og fortsætter:

- Så han havde fået en ordentlig gang tæsk.

Manden er stadig indlagt til observation på OUH, men han er ifølge vagtchefen ved Fyns Politi uden for livsfare.

Fire mænd med blod på tøjet

Fyns Politi fik hurtigt afhørt den 54-årige mand, og han kunne fortælle, hvor politiet muligvis kunne finde dem, der havde forurettede ham.

- Vi kører ud til Skurbyen, som ligger bag ved den Aldi, hvor den forurettede bliver fundet. Der er en hundepatrulje med, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

- Vi finder meget hurtigt frem til fire mænd, der sidder i et hus. De havde alle blod på tøjet.

Ifølge Ehm Christensen foregår anholdelse meget stille og roligt, og alle fire mænd bliver taget med på stationen til afhøring.

Flere afhøringer lørdag

De fire mænd, der fortsat sidder på politistationen lørdag formiddag, skal afhøres igen lørdag, og det samme skal den forurettede.

- Vi skal lige have fundet ud af, om alle fire skal sigtes, eller hvordan det hele hænger sammen, fortæller vagtchefen.

Det drejer sig om fire mænd, der alle er fra Odense. De er mellem 42 og 53 år.

- Det hele tyder på, at det her er sket i drikkelag. Altså de var alle lidt beruset. Men hvad der ligger til grund for, at det ender, som det gør, ved vi endnu ikke med sikkerhed, slår Ehm Christensen fast.