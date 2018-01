Klar til fællessang? Britisk hitmager til Tinderbox

Tinderbox har føjet Bastille, Craig David, Editors og Scarlet Pleasure på listen over navne, der optræder i Tusindårsskoven i sommeren 2018.

Engelske Bastille har flere gange ligget i top på den engelske hitliste med blandt andet albummet Wild World og debutpladen, Bad Blood.

Lige nu hitter de med singlen, World Gone Mad. Ifølge Tinderbox er der garanti for, at Bastille vil føre an i fællessang med store hits som Pompeii og Off the Night.

Craig David kommer med et forholdsvis nyt festkoncept, Craig David Presents TS5, hvor han optræder som både dj og vokalist.

Editors står for mørk indierock, som de har hittet med albummet, The Back Room, og numre som Munich. Blood, Bullets og All Sparks. Derudover har bandet leveret en række globale hits.

Scarlet Pleasure leverer et mix af groovy 80'er pop og 90'er rythm and blues præget af forsanger, Emil Golls lyse vokal understøttet af rytmegruppen Joachim Dencker på trommer og Alexander Malone på bas.

De har tidligere lagt vejen forbi Tinderbox i 2016.

Med den fire nye er festivalen nu oppe på 32 navne, og arrangørerne bebuder offentliggørelse af et nyt hovednavn den 29. januar.

Du kan se hele listen af navne her.