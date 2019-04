Fischer og Kvist kritiserer OB-fans for homofobiske råb

Fodbold var ikke det eneste tema efter søndagens superligakamp i Odense mellem OB og FC København.

FCK-angriberen Viktor Fischer kritiserede OB-fansene for at komme med homofobiske tilråb under opgøret, som FCK endte med at vinde 1-0.

- Sidst vi spillede i Odense, var der homofobiske tilråb fra OB-fansene, og det var der flere gange igen i dag. Bagefter var det rigtig dejligt at stå med sejren, siger Fischer til TV3+ ifølge bold.dk.

Efter sejren gik Fischer ned mod OB-fansene og tildelte dem fingerkys, hvilket kun provokerede dem yderligere.

- Homofobi skal ikke accepteres, og det skal ses på linje med racisme. Jeg håber, at hvis ikke Superligaen gør noget ved det, så skal OB selv gøre noget ved det i forhold til deres fans.

Vi skal gøre noget ved det. Det skal væk. Jeg tror og håber, at OB's fanklub gør noget ved det. William Kvist, FCK

- Nogen vil måske mene, at man skal holde sig for god til at råbe til fansene, men jeg valgte at gøre det. Nu håber jeg, det bliver belyst, at OB's fans synger homofobiske sange mod spillerne, siger Fischer.

- Den er god nok

Den tidligere OB-spiller Mathias Jørgensen bekræfter, at der var homofobiske sange om Viktor Fischer i en kamp tidligere på sæsonen, hvor den unge kantspiller selv var på banen.

- Sidste gang FCK var på besøg i Odense, spillede jeg. (Fun fact) men den er god nok. Hele 90 minutter endda, skriver Mathias Jørgensen på Twitter og tilføjer:

- Under kampen (OB-FCK, 5. august i 2018, red.) ville jeg lyve, hvis jeg sagde, jeg ingenting hørte. Men desværre hørte jeg en hel tribune i Odense synge homofobiske sange om Viktor Fischer. Desværre!

Læs også OB-kampen minut for minut: Odenseanerne taber til FCK

FCK-veteranen William Kvist hørte denne søndag aften også tilråbene fra nogle af OB-fansene, da han varmede op nede i den ene ende, inden han blev skiftet ind.

- Man bliver lidt træt og ked af det. Jeg troede, at vi var vokset fra det. Men der var åbenbart et par stykker, der stadig synes, at det hører sig til i 2019.

- Vi skal gøre noget ved det. Det skal væk. Jeg tror og håber, at OB's fanklub gør noget ved det. Det skal ud, siger William Kvist til TV3+.

OB tager afstand

Senere søndag aften meldte OB ud, at klubben ikke accepterer den slags ytringer fra fansene.

- OB tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet.

Læs også Ingen ballade: Politiet melder om fredelig FCK-kamp

- Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter, skriver OB på Twitter.

Dame N'Doye scorede kampens enlige mål i Odense, og det var senegaleserens mål nummer 100 i FCK-trøjen.

FCK fører Superligaen med 67 point efter 28 kampe. Det er fem point mere end FC Midtjylland på andenpladsen.