Fiskere frygtede massakre: Minister lukker for muslingefiskeri

Der bliver ikke noget muslingefiskeri i Helnæs Bugt. Det garanterer fiskeriministeren de lokale fiskere, der frygtede en muslingemassakre.

En lokal fisker var lige ved at få det forkerte ben i sine waders, da han spottede en muslingekutter i Helnæs Bugt en forårsdag.

For muslingefiskeri ville ødelægge flere års arbejde med at få vandkvaliteten og dyrelivet tilbage i bugten, lød det fra fiskeren Ib Ivar Dahl på facebook. Han er også formand for Helnæs Fiskeriforening.

Men ifølge fyens.dk var muslingekutteren blot ude på havbundoptagelser. De var der ikke for at fiske muslinger, lød forklaringen fra Fiskeristyrelsen.

Og det bekræfter fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) over for TV 2/Fyn.

- Det, der var behov for i lokalområdet, var jo at få sikkerhed for, at der ikke var foregået noget fiskeri af muslinger, men udelukkende for at se, hvordan det så ud derude (i Helnæs Bugt red.), fortæller fiskeriminister, Eva Kjer Hansen.

Muslingemassakre

Ib Ivar Dahl skrev flere opslag på facebook, om hvordan han frygtede for havlivet, hvis der blev åbnet for muslingefiskeri i Helnæs Bugt.

- Skal vi være vidner til en muslingemassakre i Nørre Fjord Helnæs Bugt, hvor vi selv har skabt et biorev af muslinger ???

- Dansk Amatørfiskerforening og DTUaqua har brugt mange penge og frivillige arbejdstimer på at skabe et biorev af muslinger i Nørre fjord, Helnæs Bugt. Det arbejde er lykkes. Vandkvaliteten i bugten er forbedret til gavn for både livet i farvandet og kyst- lyst- og fritidsfiskeriet, skriver Ib Ivar Dahl i sit opslag.

I 2009 blev millioner af blåmuslinger sat ud flere steder - blandt andet ved Helnæs Bugt og Nørrefjord for at skabe et bio-rev. Blåmuslingerne renser vandet og genskaber vandkvaliteten i iltfattige vandområder. De æder alger, og fjerner dermed kvælstof og fosfor, der kvæler ilten i vandet.

Helnæs set fra oven. Foto: Ole Holbech

Og det arbejde skal beskyttes, lover fiskeriministeren.

- Det er jo alletiders, at der er blevet etableret et rev, der nu har skabt mere aktivitet i vandet. Og det skal vi jo beskytte. Og det vil sige, at muslingefiskeri ikke skal foregå i bugten, fordi nu skal vi værne om de gode effekter, der er kommet af at få et rev derude, siger Eva Kjer Hansen til TV 2/Fyn.

Så en garanti til de lokale fiskere - det er, at revet bliver ikke et sted, hvor man kan fiske eller skrabe muslinger?

- Jamen, det ville jo være at gå i den modsatte retning igen. Nu har vi skabt rigtige gode forhold qua det rev og besluttet, at der træder nye regler i kraft per 1. januar, som siger, at der ikke skal være muslingefiskeri i bugten.

- Og der forstår jeg jo også, at man lokalt slet ikke er interesseret i, at det skal foregå, og at der ikke er nogen, der har tænkt sig at ansøge om det, men nu får vi det slået fast, at det ikke skulle kunne foregå, netop for at beskytte de naturressourcer, der er, siger Eva Kjer Hansen (V).

Lystfiskere kan stadig boltre sig ved Helnæs - men muslingekuttere har ingen adgang. Foto: Ole Holbech