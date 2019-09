Fiskere kæmper for at begrænse iltsvind i Lillebælt

Lillebælt lider af iltsvind, og der er nærmest ingen fladfisk eller torsk tilbage i bæltet.

Læs også Havbiolog om ny rapport: De værste iltsvind i 15 år

Det har fået en gruppe fiskere til at starte facebookgruppen Hjælp Lillebælt, der vil kortlægge problemets omfang og undersøge, hvad der kan gøres. Muslinger kan være løsningen.

- Tidligere regeringer har givet lov til, at man må fiske muslinger op. Det skal man stoppe med. Muslingerne skal have lov at være i fred, siger Ib Ivar Dahl, der er formand for Helnæs Bugts Fiskeriforening.

Muslinger er som koralrev

Facebookgruppen tæller 1.400 medlemmer. Ib Ivar Dahl og de andre fiskere i Helnæs Bugt har hjulpet forskere med at undersøge, hvor stor effekt muslinger har på livet i området.

- Den danner - ligesom et koralrev - skjulesteder for småfisk. Derfor skal man bevare muslingebankerne. Man skal passe på og pleje dem, forklarer Ib Ivar Dahl.

Der går nogle måneder, inden Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er klar med en rapport, der præcist kan sige, hvor stor effekt muslingebankerne har haft på havmiljøet i Helnæs Bugt.