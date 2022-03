Fiskere skal nu sejle med overvågningskamera - og det er de utilfredse med: - Vi bliver bombarderet fra alle sider

Men det møder stor kritik fra fiskerne, som føler sig overvåget.



- Man siger jo, at man kun ser hænderne og handskerne, men det er jo stadigvæk mennesker, man ser. Det er ikke rart at føle sig overvåget på den måde, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening og medlem af bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening.

- Vi har også eksempler på nogen, der ikke vil med længere.

Filmer sortering

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal kameraet kun filme sorteringsbåndet, hvor fiskernes fangst bliver sorteret.

På den måde kan man se, hvor mange torsk der utilsigtet bliver fanget og smidt overbord igen.

- Torsken kæmper for sin overlevelse, og det tager jeg dybt alvorligt. Hvis vi også i fremtiden skal have torsk i Kattegat, bliver vi nødt til at tage skeen i den anden hånd. Derfor skal fartøjer i Kattegat fremover have kamera over sorteringsbåndet, så vi passer bedre på torsken, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

Men det argument giver Allan Buch ikke meget for.

- Nu har torskebestanden ikke forbedret sig til trods for, at vi fisker med selektive redskaber. Det vil altså sige, vi fisker med nogle meget, meget store masker i trawlene, sådan at torskene kan slippe ud.