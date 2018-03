Fiskere skal blive på land: Det svarer til, at landmændene ikke må høste

Efter ny fiskekvote er fiskerne utilfredse med at skulle lukke ned i to måneder om året. Fiskeriminister mødtes mandag med de frustrerede fiskere for at tale om konsekvenserne for fiskerne og havnen.

Mandag formiddag var fiskeriminister Karen Ellemann (V) i Kerteminde, hvor hun mødtes med nogle af de fiskere, som skal lukke deres torskefangst i to måneder.

Efter EUs lovgivning om nye fiskekvoter må fiskerne ikke fange torsk i hele feburar og marts. Det er den såkaldte lukkeperiode, som EUs lovgivning har vedtaget, og det har alvorlige konsekvenser for fiskerne.

Det kommer ikke bag på fiskeriministeren, at man som fisker er meget fustreret over at blive sat på land. Efter en ærlige snak med fiskerne, har hun fået indblik i, hvordan de har det.

Allan Buch hilser på Karen Ellemann. Foto: Ole Holbech

- Noget af det der optager mig meget, er at sikre, at vi har et ordentligt og bredt fiskeri i Danmark. Og her taler jeg både om de store, de små og dem midt i mellem. Det er vigtigt at huske på, at vi skal have et rentabelt og kystnært fiskeri i Danmark, og det handler jo også om fiskeriet i de indre farvande, siger Karen Ellemann.

Lukkeperioden har negative konsekvenser

Det er EU-landenes fiskeriministre, som er blevet enige om nye fiskekvoter i Østersøen. Lukkeperioden er vedtaget for at sikre, at bestandene er bæredygtige, særligt når fiskene yngler.

Mange af fiskerne er fustrerede og drager følgende parallel: Det svarer til, at landmændene ikke må høste, når det er høst.

Formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch ser ministerens besøg som en fordel. Han synes, det er dejligt, når ministeren er interesseret i de forhold, de har, men tvivler på, at hendes besøg vil ændre lovgivningen.

- Det her er en måde, vi som fiskere og fiskeriforening kan flytte noget på. Det er jo en stor opgave at kæmpe imod de lukkeperioder, når det kommer fra EU. Jeg håber, det kan være med til at flytte nogle ting, men jeg tvivler, siger Allan Buch.

Også Ulrik Kølle Hansen, fisker og repræsentant fra Bagenkop, mener, at mødet med ministeren har sat fokus på problemet.

- De her to måneder, hvor vi ikke må fiske, har jo en stor betydning for den enkelte fiskeri- og havnevirksomhed. Vi talte om, hvordan hun kunne agere i det politiske spil. Alle møder og samtaler kan altid flytte noget. Og en god dialog med en minster, er i hvert fald en forudsætning for, at man kommer et skridt videre til målet om at afskaffe de to månederes lukkeperiode, fortæller Ulrik Kølle Hansen.