Fitness for fantasien: Hørespil i biffen

Når vi spørger hinanden om en biograftur, handler det normalt om, hvilken film man har set. Men i disse dage kan man sætte sig i de bløde biografsæder og høre en forestilling.

Vi er vant til at se det, det handler om.

Men i Svendborg kan man i disse dage gå i biografen og opleve et hørespil - i surround sound.

I gamle dage der var det jo sådan, at hørespillet samlede folk. Gaderne lå øde, når der var et hørespil i radioen Peter Michaelsen

- I stedet for, at der allerede er nogen, der har lavet billederne for en, så kører man bare en billedserie inde i hovedet. Og det er måske meget fedt, at man har sin egen version af for eksempel hvordan en person ser ud, siger Kamma Bælum Christensen, der tirsdag formiddag var taget med sin klasse i biografen til en anderledes billedfattig oplevelse.

Anledningen er Svendborg-festivalen Dage med Brecht, der har lavet en nyopsætning af hørespillet 'Forhøret over Lucullus', der blev skrevet helt tilbage i 1940.

Brecht og Svendborg

Hørespillet blev oprindelig blev skrevet af den tyske forfatter Bertolt Brecht, der i årene 1934-1939 boede i Svendborg med sin familie.

Han var marxist og senere tilhænger af nu hedengangen Sovjetunionen, og derfor kunne han ikke bo i det nazistiske Tyskland. Da krigen kom tættere på Danmark, flygtede han videre til Sverige og senere til Finland og USA. Efter krigen flyttede han til det kommunistiske Østtyskland.

I Svendborg bliver hans gamle hus brugt som tilholdssted for forfattere og digtere fra hele verden. Og det er netop stedet og fællesskabet om kunsten, inspireret af tilknytningen til Bertolt Brecht, som de i Svendborg ønsker at fejre med festivalen Dage med Brecht.

I år fik to lokale Brecht-elskere den idé, at de ville genopfinde begrebet hørespil - foran et mørkt lærred.

- I gamle dage der var det jo sådan, at hørespillet samlede folk. Gaderne lå øde, når der var et hørespil i radioen, siger Peter Michaelsen.

Forhøret over Lucullus Stykket udspilles i det gamle Rom. Den store hærfører Lucullus er død, og hans prægtige ligtog bevæger sig gennem Rom. Der tages afsked ved graven, og optoget opløses. Men tilhørerne følger med Lucullus ind i graven, hvor en domstol venter, og regnskabet skal gøres op. Har hans store gerninger været til gavn for menneskeheden eller blot for magten?



Hørespillet er oprindeligt skrevet af Bertolt Brecht i 1940. I nyopsætningen medvirker flere end 50 skuespillere og sangere.

Sammen med Kay Max Jensen står han bag produktionen af 'Forhøret over Lucullus'.

- På en måde er det jo fitness for forestillingsevnen, siger Kay Max Jensen, der sammen med Peter Michaelsen også selv har en rolle i hørespillet.

Stor opsætning

Hørespilsprojektet har fået stor lokal opbakning. Spillestedet Harders blev under optagelserne omdannet til lydstudie, hvor mere end 50 skuespillere og sangere blev trukket foran mikrofonerne.

- Det store spil i det her har været at få stemmerne til at hænge sammen, siger Peter Michaelsen.

Og så har det 78 år gamle hørespil fået ny opdateret elektronisk musik. Måske lige i forfatterens ånd.

- Brecht brugte avantgarde-musikere og komponister i sin tid. Så vi tager faktisk fuldstændig hans tradition, hvad angår musikken, siger Kay Max Jensen.

Musikken til stykket er komponeret af den elektroniske musiker Tone, der har det borgerlige navn Sofie Nielsen.

Nyt publikum

Men giver det mening at involvere et hav af skuespillere, sangere og teknikere for at støve et gammelt tysk hørespil af?

Ja, hvis formålet er at skabe ny interesse for den forfatter, som Svendborg har et særligt forhold til, mener de to producenter af nyopsætningen af 'Forhøret af Lucullus'.

- Der er nogen, der aldrig ville have kommet i nærheden af et Brecht-stykke, som kommer i aften, fordi deres børn er med eller deres børnebørn er med. Og så får vi også det budskab, som vi også har, spredt ud, siger Kay Max Jensen.

Og publikum har umiddelbart taget rigtig godt imod forestillingen.

- Man danner jo selv en masse billeder oppe i hovedet, så det er i hvert fald anderledes, end når man sidder og ser noget. Så det var faktisk meget spændende at prøve, siger Mia Hybel, der overværede hørespillet sammen med Kamma Bælum Christensen og resten af sin klasse fra Haahrs Skole i Svendborg.

'Forhøret over Lucullus' kan opleves i Scala Biografen i Svendborg tirsdag og onsdag klokken 10 og 17.30.