Fynske fitnesscentre melder klar: Her kan du træne fra torsdag

Hos Fit Zone i Svendborg glæder man sig til at se medlemmerne igen, men der stopper begejstringen også.

De kører et koncept med en lav pris for et måneds abonnement, og så er det til gengæld normalt ikke et center betjent med bemanding.

- Vi åbner, men jeg er ikke særlig begejstret. Vi har investeret i en digital løsning for coronapas, som vi mener er mere sikker, end at medarbejdere skal stå og tjekke, og så læser vi i dag, at man skal have fuld bemanding i åbningstiden, siger Simon Larsen.

Ifølge centerchefen havde det været bedre, hvis man i denne omgang havde fortsat lukningen.