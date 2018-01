Fixerum fredet: Politikere vil sende regningen videre

Selvom staten har fjernet tilskuddet til det såkaldte stofindtagelsesrum i Odense, så er politikerne enige om, at fixerummet skal fortsætte uændret.

I 2017 blev der 9.406 gange indtaget ulovlige stoffer i fixerummet på Østergade 55 i Odense, og i alt blev rummet brugt af 578 forskellige mennesker.

Siden fixerummet åbnede i 2013 har ordningen været delvist finansieret af de såkaldte satspuljemidler fra staten. Men disse penge forsvinder nu, og det betyder, at der mangler finansiering til fortsat at drive fixerummet i Østergade.

Tirsdag drøftede politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvad der nu skal ske med stofindtagelsesrummet.

- Vi er alle enige om, at der skal findes penge til at drive ordningen videre. Det er hverken en mulighed at lukke eller indskrænke åbningstiderne. Det er et tilbud, der i høj grad forbedrer stofmisbrugerne sundhedstilstand, og samtidig får myndighederne kontakt, og dermed mulighed for at få stofmisbrugerne i behandling, siger beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro (SF).

Siden opstarten i 2013 har kommunen via stofindtagelsesrummet henvist stofmisbrugere 2.884 gange til socialfaglig eller sundhedsfaglig hjælp. Samtidig har personalet ydet livreddende førstehjælp 65 gangr til stofmisbrugere, der er blevet forgiftet af kokain eller heroin.

Foreløbig er finansieringen af fixerummet sikret året ud. Men fra næste år håber Odense Kommune, at andre fynske kommuner vil være med til at betale regningen, da op mod 40 procent af brugerne kommer fra andre kommuner end Odense.