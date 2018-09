Fixerum i Odense består: Det redder liv

Fixerummet på Østergade i Kirkens Korshærs varmestue i Odense har nu pengene til at fortsætte, efter politikerne i Odense Byråd har tildelt en million kroner ekstra til fixerummet.

Rummet har tidligere været finansieret af Odense Kommune og satspuljemidler fra staten, der hver betalte en million kroner til driften.

Men fra årsskiftet ophørte medfinansieringen fra staten, og så skulle Odense Kommune selv oppebære finansieringen af fixerummet.

Det er en situation, hvor alle vinder. De mest udsatte får ordentlige forhold, og hr. og fru Danmark undgår, at der ligger brugte sprøjter i kælderskakter Brian Dybro, rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltningen, Odense Kommune

"Mogens", der ønsker at være anonym af hensyn til sin familie, kommer i fixerummet næsten dagligt, og han har selv været der over 300 gange.

- Jeg kan slet ikke forstå, at vi på noget tidspunkt har kunnet undvære at have sådan et tilbud her, så jeg er i hvert fald meget glad, og det ved jeg, der også er andre, der er, siger Mogens til TV 2/Fyn.

Læs også Nye tal: Fixerum redder liv

Siden rummet åbnede i februar 2013, er der talt knap 44.000 stofindtagelser indtil udgangen af sidste år. Det svarer til 25 stofindtagelser om dagen. Derfor mener Brian Dybro (SF), der er rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, at fixerummet har vist sin værdi:

- Det er en situation, hvor alle vinder. De mest udsatte får ordentlige forhold, og hr. og fru Danmark undgår, at der ligger brugte sprøjter i kælderskakter, siger Brian Dybro og fortsætter:

- Jeg synes, det er afgørende, at vi har et stofindtagelsesrum. Det her rum redder liv og skaber ordentlige forhold for de mest udsatte.

Læs også Budgettet til stofindtagelsesrum i Odense halveres ved årsskiftet

Fikserummet hang ellers i en tynd tråd, da statens bevilling forsvandt ved årsskiftet, og dermed mistede halvdelen af budgettet, der var på to millioner kroner.

- Når man har et stofindtagelsesrum, og ved hvor godt det virker for dem, der bruger det, er det svært at gå tilbage til ikke at have det mere og igen skulle sidde og se på folk sidde i baggårde og trappeopgange, siger lederen af Kirkens Korshærs varmestue i Odense, Heinz Wolf.

Og det er "Mogens" enig i:

- Der er ikke nogen, der kommer og forstyrrer mig. Og så sidder jeg heller ikke under et træ eller en busk og stikker mig på noget, der ligger der i forvejen, siger han.

I stofindtagelsesrummet får man udleveret nye kanyler og kan indtage de medbragte stoffer under observation af fagpersonale.

Byrådet gav samtidig en halv million kroner til byens væresteder, hvilket betyder, at de nu kan holde åbent på søn- og helligdage.