For fjerde år i træk: Fynsk færgerute populær

Rederiet Færgens trafiktal for 2017 viser, at flere danskere vælger færgeforbindelsen Bøjden-Fynshav.

Bølgerne skvulper, og farvandet mellem Bøjden ved Faaborg og Fynshav i Sønderjylland skummer hvidt, når Alsfærgen glider gennem vandet på færgeruten Bøjden-Fynshav.

For fjerde år i træk oplever rederiet Færgen passagerfremgang på ruten Bøjden-Fynshav.

- Opmærksomheden omkring de danske øer er generelt stigende, men Bøjden-Fynshav adskiller sig i den forbindelse ved ikke at være drevet af turisme. Ruten fungerer i stedet som et alternativ til trængslen på motorvejene, fortæller Lindy Kjøller, salgs- og marketingchef i rederiet Færgen, i en pressemeddelelse.

I 2017 blev i alt 132.777 personbiler transporteret over vandet på ruten mellem Bøjden og Fynshav. Det er en stigning på 1,9 procent i forhold til året før. Rederiet oplevede også vækst i 2016.

Den største rejsedag

Også hvad angår antallet af overførte passagerer, er der vækst at spore i rederiets trafiktal for 2017. I alt er 343.492 passagerer blevet sejlet over på den anden side af Lillebælt, hvilket er en stigning på 3,7 procent i forhold til 2016.

Årets trafiktal viser også, at juli 2017 tager prisen som den største rejsemåned nogensinde, ligesom lørdag den 22. juli udgør rutens største rejsedag nogensinde. Sidstnævnte var afledt af Spejdernes Lejr 2017, der blev afholdt i Sønderborg.

I 2017 fejrede Færgen 50-års jubilæum for ruten mellem Bøjden og Fynshav, der således i et halvt århundrede har udgjort en trafikal genvej mellem Sønderjylland og Fyn.