Fjerner 30 hvepsebo om dagen: Det stikker helt af

2018 vil blive husket som et vaskeægte hvepse år. Hvepsebo i hobetal er allerede blevet fjernet på Fyn.

Denne sommer har skadedyrsbekæmperne på Fyn travlt.

Den varme sommer har været rigtig god for hvepsene. De har levet fedt af bladlus, som normalt ville været skyllet væk af regn.

Vi har slet ikke kunnet følge med på telefonen. De kommer tidligere i år, og der er flere, end jeg har oplevet i de 12 år, jeg har arbejdet med at bekæmpe skadedyr Steen Jørgensen

- Vi har slet ikke kunnet følge med på telefonen. Hvepsene kommer tidligere i år, og der er flere, end jeg har oplevet i de 12 år, jeg har arbejdet med at bekæmpe skadedyr, siger Steen Jørgensen, ejer af Fyns Skadedyrsservice.

Hveps i hobetal

Varmen har gjort, at hvepsene har udviklet sig hurtigere end normalt. Det ses tydeligt, når der skal fjernes hvepsebo i haver eller på terrasserne.

- 75 procent af de beboere, vi kommer ud til har mere end ét hvepsebo. Mange har tre til fire, og normalt fjerner vi typisk ét hos folk, siger Steen Jørgensen.

Så arbejde er der nok af.

- Vi fjerner mindst 30 bo om dagen. Men vi mærker kun til hvepsene, der sidder og generer beboerne. Hvepsebo kan være alle steder i naturen. Vi ser kun en brøkdel af alle dem, der er, fortæller Steen Jørgensen.

Dronningen i hvepseboet er begyndt at smide hvepsene ud, fordi de ikke er til mere nytte. Og det betyder, at hvepsene nu går efter søde sager for at overleve.

Væk med hvepse

Erhvervsbiavler Ivan Nielsen mærker også til hvepsene.

- Det bliver et stort problem med hvepse i år. Vi biavlere får også mange henvendelser om at fjerne hvepsebo. Lige nu og resten af sommeren kommer vi til at døje med dem.

Hvis man er generet at de aggressive hvepse, kan man ifølge Ivan Nielsen også vælge et alternativ til at få dem væk fra sin terrasse.

- Hvis man hælder saftevand og eddike i en flaske, og putter et par dråber sulfo i og placerer flasken et stykke væk fra hvor man befinder sig, eksempelvis i et træ væk fra teraessen, så er man godt på vej, siger erhvervsbiavler Ivan Nielsen.

Man kan også pillet boet ned ved at putte en plastikpose omkring, men hvis ikke man har helt styr på det, anbefaler jeg, at få en professionel til at gør det. Hvis man får mange stik er der nemlig en risiko for at det kan være sundhedsskadeligt.