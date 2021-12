Tager til VM på lørdag: Jonas er europæisk mester, men få kender hans sport

- Jeg er hammervild med den her sport, og sammenholdet er helt unikt, siger Jonas Fog Jensen, der har spillet i cirka ti år.

Klar til OL

I Danmark er der få, der dyrker og kender sportsgrenen, selvom landsholdet laver flotte resultater. Men nu kan sporten måske komme ind på lystavlen hos flere, fa flagfootball kan blive en OL disciplin i 2028.

- Det er kæmpestort, og det kunne virkelig give noget. Men det ærgrer mig, at det ikke er sket før, siger han.



For Jonas Fog Jensen er 31 år og har svært ved at se, at han skal spille på landsholdet om syv år - eller at der overhovedet er spillere nok. Men for nu glæder han sig over at skulle deltage ved verdensmesterskabet i næste uge.