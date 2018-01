Flashback? Nu skal Vollsmose rives ned - igen ...

Statsministeren vil rive bygninger ned i kampen mod ghettoer. Men hvis du synes, at du har hørt det forslag før, så er du nok ikke helt galt på den. Bare se med her.

Ghettoer skal afvikles helt, og nogle steder skal bygninger rives ned. Det slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast mandag i sin nytårstale.

- Vi skal ikke længere lappe på årtiers fejlslagen politik. Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen og tilføjede:

- Nogle steder ved at bryde betonen op. Rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind.

Når man river dele af Vollsmose ned eller hele Vollsmose ned for den sags skyld, jamen hvad skal man så gøre med de beboere? Asmaa Abdol-Hamid

Men det er langt fra første gang, at politikere får ideen med at sende bulldozere ind i ghettoområder som Vollsmose i Odense.

Bulldozere i Vollsmose

En hurtig søgning i TV 2/Fyns tv-arkiv viser, at den historie har været fortalt jævnligt - dog med forskellige politikere i rollen som forslagsstiller.

Læs også Borgmestre: Ghetto-udspil skal mere end rive bygninger ned

I februar 2003 var det Venstres boligpolitiske ordfører, Inge Lene Ebdrup, der mente, at det var spild at penge at renovere Vollsmose. I stedet skulle man rive bydelen ned, når bygningerne alligevel forfaldt sådan om 10 til 20 år.

Og i 2005 dukkede forslaget op igen. Det var formanden for regeringens ghettoudvalg, Jørgen Nue Møller, der stod bag.

02:43 Se indslaget fra 2005 her Luk video

Men beboerformand i Bøgeparken, Asmaa Abdol-Hamid, havde svært ved at følge ideen.

- Når man river dele af Vollsmose ned, eller hele Vollsmose ned for den sags skyld, jamen hvad skal man så gøre med de beboere? Hvor skal man huse dem?

Daværende rådmand i Odense, Søren Thorsager (S) bakkede dog op om forslaget - også selvom det var dyre og store boliger.

- Det er måske noget af det dyreste almene byggeri, vi nogensinde har lavet. Men det ændrer bare ikke på, at vi har nogle mennesker her, som ikke har de samme muligheder som mennesker i resten af Odense har for at kunne skabe deres eget liv.

- De bliver fanget i sociale problemer og i ikke at kunne blive integreret i samfundet. Og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og hvis løsningen er at rive nogle boliger ned, så må vi gøre det.

Løkke vil rive boligblokke ned

I oktober 2010 var det faktisk Lars Løkke Rasmussen, der sagde, at "vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned"

02:29 Se indslag fra 2010 Luk video

Så ville socialdemokraterne også

I 2012 fik Socialdemokraternes Trine Bramsen så ideen med at jævne boligblokke i ghettoer med jorden.

02:35 Se indslag fra 2012 Luk video

Riv Bøgeparken og Birkeparken ned

Og i 2017 kom turen til Konservative i Odense. Spidskandidaten Søren Windell var med TV 2/Fyn i Vollsmose for at udpege, hvilke boliger der skulle rives ned.