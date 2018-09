Flemming blæste forruden ud og vandt DM

Søndag blev DM i bilstereo afholdt i Middelfart. Højtalere, forstærkere og subwoofers så stærke, at de kunne knuse ruder.

Sådan gik det i hvert fald for Flemming Sørensen fra Silkeborg, der ejer den bil i Danmark, der kan spille højest. Det var ingen undtagelse søndag eftermiddag i Middelfart, hvor bassen knuste forruden under konkurrencen. Det var fjerde gang i år, at forruden blev knust, kunne Flemming fortælle, men til gengæld sikrede det ham også en sejr i sin klasse.

Der er blandt andet 12 batterier, en baskasse med 12 subwoofers og to forstærkere på 115 watt stykket, der sikrede Flemming Sørensen sejren.

- Jeg kan ikke trække vejret derinde. Prøv det, opfordrer Flemming Sørensen.

Lydniveauet i hans bil kan komme op på 159.8 decibel. I faktaboksen herunder kan man sammenligne lydniveauet.

Eksempler på lydniveauer Hvisken: 30 dB

Normal samtale: 60 dB

Motorplæneklipper: 90 dB

Båndpudser: 93 dB

Traktor: 96 dB

Boremaskine: 98 dB

Bulldozer: 105 dB

Sprøjtepistol: 105 dB

Kædesav: 110 dB

Smertegrænse: 125 dB

Jetfly ved start - Take-Off: 140 dB

Skud med jagtgevær: 165 dB



Kilde: hoereforeningen.dk

Det er en smal sport

Finalen i danmarksmesterskabet er beskeden både i forhold til deltagere og tilskuere. Kun 10 biler dyster i finalen, men det er alligevel dobbelt så mange som sidste år, og hos Dansk Bilstereo Forening håber de på at kunne fordoble antallet af deltagere igen næste år.

- Vi prøver at få en mere professional tilgang til sporten ved at reklamere mere og indgå i samarbejde med de virksomheder, der producerer og sælger lydudstyret, og på den måde håber vi på, at kunne tiltrække flere deltagere og publikummer, fortæller Steffen Schmidth, formand for Dansk Bilstereo Forening.

Selvom der ikke er mange deltagere, er de entusiaster med stort E. Til stævnet er der biler med udstyr for helt op til 180.000 kroner.

Der bliver både dystet i hvor højt anlæggene kan spille og hvor god en lyd, der kommer ud af anlæggene - både ude for og inde i bilen. Vinderne skal med til europamesterskabet i marts næste år i Salzburg.

En bilnørd kræver sin kvinde

Et trofast publikum er koner, kærester og børn. Men det er ikke altid lige nemt, at være sammen med en bilnørder i den her klasse. Med to børn er det en udfordring for Louise Beck fra Dragør, at familiebilen er fyldt med højtalere og forstærker.

- Det er en udfordring at pakke den her bil. Vi er fire mennesker, der skal være her i tre dage. Vi har jo kun lige det allermest nødvendige med, så vi håber ikke, at nogle af børnene har uheld, fordi vi har ikke plads til ekstra tøj. Vi har højtalere med, fortæller Louise Beck.

Bilen er forsynet med en tagboks, så den kan opbevare bagage og barnevogn, men efter dagens DM bliver bilen skiftet ud med en stationcar, hvor Louises mand kun må bruge halvdelen af bagagerummet til lydudstyr.