Flere aflyste mindekoncerter - Odense beholder deres

I både Aarhus og København har politiet trukket deres tilladelse til at afholde mindekoncert tilbage. Men i Odense aflyses koncerten ikke, lyder det fra Fyns Politi.

Mindekoncerterne i Aarhus og København fik så massiv en opbakning af tilmeldte deltagere på forhånd, at politiet måtte kalde deres tilladelse tilbage. Den seneste mindekoncert aflyst torsdag, skriver TV 2.

Tilslutningen til de mange koncerter vidner om, at mange tusinder danskere har behov for at sige ærbødigt farvel til hele Danmarks nationalskjald, Kim Larsen.

- Det startede med ingenting, så blev det rigtig stort, og så endte folkemængden med at spænde ben for det. Men jeg er egentlig slet ikke ked af det, siger Jeppe Bjørnberg Hansen til TV 2. Han er en af hovedarrangørerne bag Københavns mindekoncert.

I følge arrangøren af den Københavnske mindekoncert, er det også mere i Kim Larsens ånd, at droppe koncerten. Den holdning er der også flere fynboer, der deler, kan man læse på mindeoptoget for Kim Larsen - Odenses Facebookside.

Tidligere fredag udsendte Kim Larsens uhstru, Liselotte Kløvborg og hans seks børn en meddelelse om, at de sætter stor pris på de mange blomster og hyldester, på trods af, at Kim Larsen selv havde sagt "stop nu".

Arrangørerne bag fredagens optog, har da også valgt at tage hensyn til familien, og opfordret optogets deltagere til at vente med at gå forbi Kim Larsens lejlighed til en anden dag.

Men den odenseanske mindekoncert er altså ikke i fare for at blive aflyst.