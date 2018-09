Flere arbejdspladser til Fyn: Nyt robotægteskab

Gibotech og Sanovo Technology Group, der sammen opretter en helt ny virksomhed, Sanovo Technology Robotics A/S.

Tværs over Datavej i Odense har der været livlig trafik i løbet af sommeren. Gibotech og Sanavo Technology Group har været flittige gæster hos hinanden under udviklingen af en ny robotcelle til Sanovos pakkeanlæg.

Robotcellen var klar på fire uger, men den blev startskuddet til mere.

De to virksomheder har naboskabet til at gøre Danmark en robotvirksomhed rigere.

Udover at være en del af familien Stadils Thornico koncern er Sanovo Technology Group en af verdens største leverandører af maskiner og udstyr til håndtering af æg og æggeprodukter.

Med den nye virksomhedskonstruktion bliver Sanovo Technology Robotics eneleverandør til Sanovo Technology Group og skal udvikle automations- og robotløsninger til koncernens forskellige forretningsområder.

Målet er at blive verdens førende leverandør af robotløsninger til æggeindustrien.

- Vi er verdens førende inden for vort felt og, det vil vi nu udvide til også at gælde automatisering med robotter og AGV-systemer. Vi tror på, at samarbejdet med Gibotech kombineret med vores store viden omkring markedet og det at bygge komplette proceslinjer vil gøre os stærke sammen, lyder det fra administrerende direktør Michael Midskov fra Sanovo Technology Group i en pressemeddelelse.

Bliver i byen

De to virksomheder har haft et godt øje til hinanden, lige siden Gibotech flyttede ind på Datavej i 2016.

Sanovo Technology Group har ambitiøse målsætninger i forhold til automatisering inden for koncernens forretningsområder, og begge virksomheder ser klare fordele i at udnytte de synergier, der blandt andet ligger i at have adresse lige ved siden af hinanden i Odense.

Sanovo Technology Robotics bliver også placeret på Datavej, for den nye organisation flytter fysisk ind under samme tag som Gibotech i nummer 15.

- Det betyder meget for begge virksomheder, at det nye selskab får base ved Gibotech, så den innovative og udviklende tankegang, som danner baggrund for vor dagligdag mht. til udvikling af robot celler, forankres i det nye selskab. Vi er jo specialister inden for dette felt, og det skal masseres ind i det nye selskab, siger administrende direktør for Gibotech, Henrik Anker.

Nye arbejdsplader i Odense

Udover at skabe synergi mellem de to nabovirksomheder vil det nye selskab betyde flere arbejdspladser kvenser for beskæftigelsen i Odense.

Da Sanovo Technology Robotics er en selvstændig organisation, er der brug for flere forskellige kompetencer, og man kommer til at mangle både projektledere, konstruktører, programmører og montører.

- Det er klart, at når vi opretter en helt ny virksomhed, så skal der flere folk til. Og selvom vi starter med at flytte både et par Gibotech- og Sanovo-folk over i Sanovo Technology Robotics, så er der også behov for nye folk. Så hvis der sidder nogen derude, der synes det kunne være interessant at være med til at bygge den nye virksomhed op, så hold øje med vores stillingsopslag, lyder opfordringen fra Henrik Anker, som udover Gibotech også bliver administrerende direktør for det nye robotselskab.