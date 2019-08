Succes for specialenhed: Flere bandemedlemmer afsløres i socialt bedrageri 

Det er blevet mere risikabelt for bandemedlemmer at snyde med offentlige ydelser i Odense. Den såkaldte specialenhed, der arbejder målrettet på at bekæmpe bandemedlemmers udnyttelse af kommunens ydelser, har et stigende antal sager og kradser flere og flere penge ind.

De vil allerhelst modtage kontanthjælp og samtidig lave deres kriminalitet, slå mennesker ned og tjene fedt på, at nogle er afhængige af stoffer. Brian Dybro, Rådmand for Beskæftigelse- og Socialforvaltningen

- Vi lægger et massivt pres på dem sammen med skatte- og politimyndigheder, fordi hvis man modtager offentlige ydelser, som for eksempel kontanthjælp, ja så skal man ikke samtidig rende rundt og lave kriminalitet på fuld tid, lyder det fra rådmanden for Beskæftigelse og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF).

Specialenheden har fokus på personer med relationer til det kriminelle bandemiljø. Via samarbejde med SKAT, politi, justitsminiseriet og Statens Ulandsenhed bliver et stigende antal personer afsløret i snyd med offentlige ydelser.

Nogle bliver afsløret i at arbejde samtidig med at de modtager kontanthjælp, mens andre bliver grebet i at i rejse rundt i Europa og lave kriminalitet imens de modtager offentlige ydelser på Fyn.

Fakta om Specialenheden Specialenheden arbejder med at aktivere personer, der modtager forsørgelsesydelser, (personer, der ikke er i arbejde) og som har relationer til det kriminelle bandemiljø. Borgerne i Specialenheden skal deltage i hyppige jobsamtaler og beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud med det formål, at de på sigt kommer i arbejde eller begynder på en uddannelse. Hvis borgerne ikke møder op til samtalerne eller de beskæftigelses- eller uddannelsestilbud, de skal deltage i, bliver de sanktioneret. Borgere med banderelationer som ønsker at komme videre i et exit program hjælpes også videre af Specialenheden. Se mere

- Rockere og bandemedlemmer synes, at vi er rigtig irriterende, når vi kommer efter dem. De vil allerhelst modtage kontanthjælp og samtidig lave deres kriminalitet, slå mennesker ned og tjene fedt på, at nogle er afhængige af stoffer. Det skal vi bekæmpe, alt det vi kan som samfund, siger rådmanden.

Udover Specialenheden, har også kontrolgruppen fokus på rockere og bandemedlemmers fusk med offentlige ydelser. Og indsatsen i Kontrolgruppen fører til flere og flere sager, og at flere og flere penge kommer retur til kommunekassen.

I 2018 havde Kontrolgruppen 14 sager med relation til bande- og rockermiljøet. Det indbragte i alt 680.161 kroner.

Fakta om Kontrolgruppen Vejledning & Kontrol (Kontrolgruppen) arbejder bl.a. med at stoppe udbetaling af uberettigede ydelser og socialt bedrageri på tværs af hele kommunen. Det sker i tæt samarbejde med interne afdelinger i kommunen og eksterne myndigheder som for eksempel SKAT og Udbetaling Danmark. Kontrolgruppens arbejder både aktivt og præventivt ved for eksempel synlige virksomhedskontroller, hvor Kontrolgruppen kontrollerer, om der er medarbejdere i virksomheder, der for eksempel er på kontanthjælp eller sygedagpenge og samtidig tjener sorte penge (dobbeltforsørgelse). De synlige virksomhedskontroller kan virke præventive samtidig med, at de medvirker til at nedbringe socialt bedrageri. Eksempler på fokusområder for Kontrolgruppen: udrejsesager, samlivssager og formueafdækning af rocker- og bandemedlemmer. Se mere

I år har Kontrolgruppen efter bare syv måneder afsløret ni sager og fået et provenu på 857.490 kroner.

- Det er faktisk et flot beløb på ganske få mennesker. Det burde jo være nul kroner, fordi ingen skal snyde fællesskabet, men vi jo, at bandemedlemmer og rockere er kyniske og fuldstændige ligeglade, så derfor skal vi bruge alle de midler vi kan på at komme efter dem, siger Brian Dybro og fortsætter:

- En ting er, hvad der kommer ind i kroner og øre, men det har en enorm værdi, at vi får stoppet deres hærgen mod nogle af de mest udsatte, vi har i vores by.

