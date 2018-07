Fem biler involveret i uheld - bro kortvarigt spærret

På Langelandsbroen har fem biler været involveret i et færdselsuheld, og flere bilister har siddet fastklemt. Det påvirker trafikken i området, oplyser politiet.

Der har tirsdag eftermiddag været et færdselsuheld på Langelandsbroen. Det oplyser Fyns Politi.

Flere personbiler har været impliceret i uheldet, som politiet dog ikke betegner som alvorligt. Trafikken på stedet er påvirket af uheldet, og der må forventes længere rejsetid, da broen er spærret.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet vil rednings- og oprydningsarbejdet tidligst være afsluttet klokken 18.30.

Opdatering Ved 18-tiden kunne Vejdirektoratet meddele, at broen igen er åbnet for trafik.

Ifølge vagtchef Thomas Bentsen har der været fem biler involveret i færdselsuheldet. Flere bilister har siddet teknisk fastklemt.

Der er sket endnu et uheld på Langelandsbroen tirsdag aften. Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået klokken 19.30, oplyser Vejdirektoratet.

Broen kortvarigt spærret

Langelandsbroen forbinder Langeland og Siø. Der er især kø på Siø, eftersom Rute 9 fra Spodsbjerg på Langeland mod Svendborg har været spærret som følge af uheldet på broen, oplyser Vejdirektoratet.

Ved 18-tiden kunne Vejdirektoratet dog meddele, at broen igen er åbnet for trafik.

- Det blev heldigvis kun en kort spærring. Broen er nu helt åben for trafik i begge retninger.

Rute 9 Langelandsbroen er lige nu spærret pga uheld. Forventes tidligst genåbnet kl. 18:30 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 17, 2018

Færdselsuheld på Langelandsbroen. Flere personbiler impliceret. Ikke alvorligt, men trafikken på stedet er påvirket af uheldet #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 17, 2018

Politi: Uheld skete tæt ved vejarbejde

Ifølge Thomas Bentsen, der er vagtchef hos Fyns Politi, er det fem biler, der er kørt ind i hinanden i forbindelse med noget vejarbejde og lysregulering på broen.

Politiet har ikke det fulde overblik over skaderne endnu, men der er meldinger om flere teknisk fastklemte.

Det betyder, at nogle bilister har skullet have hjælp til at blive skåret fri af deres biler, men der er ikke tale om alvorlige skader, fortæller Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.