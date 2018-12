Flere børn forsøgt lokket med slik - mulig børnelokker på spil

Tre gange i løbet af de seneste dage er et tiårigt barn blevet antastet af en mand, der har forsøgt at lokke dem med slik og bowling.

Det får nu politiet til at slå alarm.

- Inden for de seneste 48 timer har vi fået tre anmeldelser om en mandsperson på 50-55 år, som opsøger skolebørn enten på vej til skole, i frikvarterer eller på vej hjem fra skole, siger Carsten Dichmann, der er politikommissær hos Fyns Politi.

De tre episoder har fundet sted i løbet af de seneste dage. Onsdag blev en pige antastet ved Bogense Skole af en mand, der inviterede hende med ud og bowle.

Torsdag morgen ved Holluf Pile Skole blev en pige på vej til skole tilbudt slik af en mand, og samme mønster gentog sig torsdag eftermiddag ved Brobyskolerne i Allested-Vejle, hvor en dreng blev tilbudt slik.

De tre meget ensartede anmeldelser giver Fyns Politi mistanke om, at det kan være den samme mand, der står bag alle tre tilfælde.

- Vi har en mistanke om, at det er den samme mand. Dels ud fra den måde gerningsmanden retter henvendelse til børnene og tilbyder dem slik, og også ud fra signalementet. Og så selvfølgelig også qua at anmeldelserne ligger så forholdsvis tæt på hinanden, siger Carsten Dichmann.

Ros til børnene

I alle tre tilfælde slap børnene væk fra den mand, der antastede dem.

- Børnene har reageret rigtig fornuftigt, forstået på den måde, at de ikke er gået med manden, men straks har rettet henvendelse til enten andre elever eller voksne, simpelthen for at komme væk fra manden, siger Carsten Dichmann.

Politiet har kun et meget sparsomt signalement af manden. Han beskrives som værende 50-55 år og med gråt hår.

- Det er på nuværende tidspunkt, hvad vi har kunnet få omkring gerningsmanden. Og det er sparsomt, siger politikommissæren.

Tal med dine børn

Politiet har fredag valgt at gå i medierne med de tre tilfælde. Også selv om det er småt med informationer omkring den mand, der har antastet børnene.

Politikommissæren fortæller, at de har kontaktet de pågældende skoler for at fortælle dem om anmeldelserne. Han forklarer, at skolerne også er blevet opfordret til at orientere forældrene.

- Vi tager de tre anmeldelser meget alvorligt. Vi har også haft fat i skolelederne på skolerne, så de kan informere forældrene. Vi er også i færd med at foretage afhøringer af forældre i sagerne, og så er vi synlige ude på stederne, så vi får vores patruljer ud i områder omkring skolerne også, siger Carsten Dichmann.

- Vi opfordrer forældre til at tage en fornuftig dialog med deres børn omkring, hvordan man gebærder sig, hvis man møder en fremmed mand, der forsøger at få børnene væk fra skolen.

Har du oplysninger i en af de tre sager, eller har du kendskab til lignende tilfælde, kan du kontakte Fyns Politi på telefon 114.