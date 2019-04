Negativ udvikling: Flere børn lever i fattigdom i Odense

Der er blevet flere fattige børn i Odense Kommune. I 2017 levede mere end 3.000 børn i Odense under relativ fattigdom. Det vil sige, at børnene var langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår, som de fleste af deres jævnaldrende i kommunen.

I 2015 levede 2.036 børn i relativ fattigdom - i 2017 var det steget til 3.025 børn. Det er en stigning på mere end 1.000 børn.

Læs også Lærerfyringer på vej: 14 folkeskoleklasser nedlægges

Dermed er andelen af relativt fattige børn i Odense både større - og vokset mere - end i resten af landet til sammenligning. Også blandt de fire største byer i Danmark - København, Aarhus, Aalborg og Odense - har Odense den højeste andel af relativt fattige børn.

Udvikling bekymrer rådmand

Den udvikling bekymrer beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Brian Dybro (SF).

- Det er frygteligt og virkelig trist. Vi ved, at børn, der bare lever ét år i fattigdom, tager de oplevelser med ind i voksenlivet. Der er en social arv her, som er svær at bryde, og det kan gå ud over deres tilknytning til arbejdsmarkedet, når de træder ind i de voksnes rækker, siger han til TV 2/Fyn.

Sådan defineres relativ fattigdom af Danmarks Statistik "Man er relativt fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som de fleste andre i befolkningen."



Normen defineres som medianindkomsten, som er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen har en lavere indkomst og den anden halvdel en højere indkomst.



Lavindkomstgrænsen er fastsat til at være halvdelen af medianindkomsten.



Personer i familier, hvor hovedforsørgeren i familien er studerende, samt unge der er flyttet hjemmefra i løbet af året, bliver ikke betegnet som fattige, selvom de opfylder betingelserne.



3.025 børn i Odense Kommune betegnes som relativt fattige. Det svarer til otte procent af alle børn i kommunen. På landsplan er det 5,6 procent.

​​​

​​​ 11.893 personer i Odense Kommune defineres som relativt fattige. Det svarer til seks procent af befoklkningen i kommunen. På landsplan er det fire procent.

Kilde: Danmarks Statistik Se mere

For at bryde den negative spiral er det vigtigt få de unge i uddannelse samt at hjælpe flere ledige ind på arbejdsmarkedet, mener Brian Dybro.

- Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan gøre, for at hjælpe de her børn med at få en uddannelse. Det er altafgørende for, at de får brudt den kurs. Og så skal vi sikre os at flere af de langtidsledige kommer i job og beskæftigelse. For der er også børnefamilier iblandt.

- Vi har afsat ti millioner kroner til at styrke indsatsen over for dem, og det skal hjælpe de langtidsledige med at blive rollemodeller for deres børn, så de kan se, at der er en vej til en stærkere tilværelse, siger Brian Dybro.

En vigtig indikator

Tallene fra Danmarks Statistik er trukket ud af Odense Kommune på baggrund af et forslag, som er stillet af Radikale Venstre i byrådet den 23. januar i år.

Her foreslog Susanne Crawley (RV), at der indføres en børnefattigdomsgrænse i Odense Kommune.

Læs også Emma er gravid og ryger: En belønning er åndssvagt

For selvom en fattigdomsgrænse ikke i sig selv kan bruges til noget, så er den en vigtig indikator, mener Susanne Crawley.

- Grænsen kan i sig selv ikke bruges til at lave noget om, men den kan bruges til at måle, om de indsatser vi gør så har en effekt. Om det vi gør, ændrer noget. Og tallene understreger jo, at vi skal gøre noget ved det. Vi kan ikke læne os tilbage og give Christiansborg skylden. Det er vores ansvar, for det er os, der har børnene boende, og der er ting, vi kan gøre, siger hun.

Forslaget skal drøftes, når økonomiudvalget mødes den 24. april.