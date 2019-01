DSB: Seks dræbte i togulykke på Storebæltsbroen

En alvorlig togulykke på Storebæltsbroen tidligt onsdag morgen har kostet seks mennesker livet.

Det bekræfter flere kilder fra både politi og beredskab over for TV 2/Fyn.

Fyns Politi har klokken 09.48 også bekræftet, at der er flere dræbte ved ulykken, dog uden at sætte antal dræbte på.

- Fyns Politi kan nu bekræfte, at flere mennesker har mistet livet i togulykken på lavbroen over Storebælt. Politiet har lige nu ikke yderligere oplysninger om de dræbte eller om antallet af omkomne, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ulykken skete, da dele af taget fra en modkørende godsvogn ramte et passagertog på Storebæltsbroen, så toget måtte lave en meget hård opbremsning.

Godstoget var på vej til Fyn, og passagertoget var på vej til København. Toget holder stille på lavbroen fra Fyn mod Sjælland.

Politi og ambulancer er massivt til stede på ulykkesstedet, og politiet opfordrer samtidig bilister til at give plads til udrykningskøretøjerne, der har svært ved at komme frem til ulykkesstedet.

Evakueringscenter

Fyns Politi har oprettet et evakueringscenter i Nyborg for passagererne fra toget. Det er beliggende i Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13-14.

Der vil ikke være adgang for pårørende. Der vil være et psyko-socialt beredskab til stede til at modtage og hjælpe passagerne. Politiet opfordrer samtidig alle, der har været om bord i toget, om at kontakte deres pårørende og oplyse, at de ok.