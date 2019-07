Brug for flere plejefamilier: Flere end 240 killinger på Fyns Internat

Sommeren er højsæson for familieforøgelser i kattefamilier og i forlængelse heraf også for efterladte kattekillinger. Allerede her i starten af sommersæsonen er der fyldt godt op på Dyrenes Beskyttelses otte internater i Danmark.

Allerflest er der på Fyns Internat i Ejby, der ifølge internatleder Lene Frahm lige nu passer flere end 240 killinger. Alle de mange killinger er dog ikke på selve internatet samtidig, forklarer internatleder Lene Frahm.

Vi kan altid bruge flere plejefamilier Linette Poulsen, veterinærsygeplejerske på Fyns Internat

- Vi har allieret os med omkring 100 plejefamilier, der passer killingerne, indtil de er 12 uger gamle. Herefter kommer de tilbage til os, og så finder vi nye hjem til dem, fortæller Lene Frahm til TV 2/Fyn.

Hun forklarer, at internatet stiller alting til rådighed for plejefamilierne, blandt andet mælkeerstatning, kattelegetøj og grus, og så får plejefamilierne killingerne, som de passer fra de er ofte helt små og altså indtil de er 12 uger gamle.

- Det kan være et stort arbejde. Nogle af dem skal have flaskemælk hver tredje time og har brug for masser af omsorg, siger Lene Frahm.

Brug for flere plejefamilier

Selv om Fyns Internat har fået tilknyttet et stigende antal plejefamilier, så stiger antallet af efterladte katte lige nu endnu hurtigere. De har derfor brug for endnu flere plejefamilier til at tage sig af de hjemløse kattekillinger.

- Vi har lige nu over 200 killinger ude i pleje. Vi har også været så heldige, at der er rigtig mange, der har henvendt sig som plejefamilier, efter vi har søgt. Men vi kan altid bruge flere, og især til dem, der kan have en missemor, der kræver ro og at der ikke er andre dyr. Det kan være rigtig svært at opfange de familier, siger Linette Poulsen, der er veterinærsygeplejerske på Fyns Internat, men understreger hurtigt:

- Vi kan altid bruge flere plejefamilier.

Fordi der lige nu bliver afleveret rigtig mange killinger, som skal ud til plejefamilierne, vil der senere på sommeren være tilsvarende mange 12 uger gamle killinger, der skal bruge en familie, hvor de kan leve et trygt, fremtidigt katteliv.

Det er et sørgeligt højt tal, som vi desværre ser hver sommer Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse

- I slutningen af juli og august er der rigtig mange killinger her, som er klar til formidling. Så der er helt klart et større pres på internaterne, siger Linette Poulsen.

Mange nye killinger hver dag

I sommermånederne får Fyns Internat rigtig mange killinger ind på internatet hver eneste dag. Lige nu er der dage, hvor der kommer op mod 30 nye killinger ind.

- Den her lille killing, siger veterinærsygeplejersken og kigger ned på den blot få uger gamle killing, som hun står med i hånden, er blevet fundet i Fredericia. Den gik alene ude i det fri og havde ikke nogen mor. Så hun tog den ind, gav den noget modermælkserstatning og kom så med den her til os.

Hun fortæller, at det er svært at sige noget generelt om, hvor de mange killinger kommer fra.

- Nogle bliver dumpet, nogle bliver bare sat i papkasser og andre går rundt derude alene, siger Linette Poulsen.

- Sørgeligt højt tal

Dyrenes Beskyttelses har onsdag lavet en rundspørge til foreningens otte landsdækkende internater. Den viser, at det samlede antal af efterladte killinger her midt i uge 27 er på 716 i alt.

Sæsonen er ikke engang ved sit højdepunkt endnu, og antallet stiger dagligt.

- Det er et sørgeligt højt tal, som vi desværre ser hver sommer. Killingerne bliver efterladt både med og uden deres mor, ofte fordi ansvaret for den større mængde katte er blevet for omfattende for ejeren, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.