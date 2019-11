Nordfynske gymnasielever knokler: Flere end nogensinde arbejder for handicappede

Onsdag dropper mere end 12.000 elever undervisningen i gymnasiet for at arbejde til fordel for unge med et handicap i Uganda. Det sker, når årets udgave af Operation Dagsværk finder sted.

På Nordfyns Gymnasium har tilslutningen i år været større end nogensinde. Der er 127 elever, der vælger arbejde for at gøre en forskel. Sidste år var det 9 elever.

- Vi synes, det er forfærdeligt at se, hvordan de unge handicappede i Uganda kan blive behandlet anderledes. Derfor mener vi, at dette er det rette formål at give pengene til, siger Lisa Hansen, tovholder på Nordfyns Gymnasium for Operation Dagsværk.

Uddannelse af unge med handicap

Pengene, der samles ind onsdag landet over, skal blandt andet gå til uddannelse af unge med handicap.

- Vi vil sikre, at de kan få en uddannelse i Uganda og på den måde være med til at skabe en selvstændig fremtid for dem selv, siger Marie Falck-Rasmussen, kampagneleder i Operation Dagsværk.

Operation Dagsværks formål: Operation Dagsværk er en elevbevægelse, der har fokus på at indsamle penge til at sikre andre unges uddannelse ude i verden. Ved at give et “dagsværk” samler eleverne penge ind til det udviklingsprojekt, eleverne selv har valgt ved afstemning. Operation Dagsværk følger løbende implementeringen af projektet og dets resultater og fortæller de danske elever, hvordan det går med det projekt, som de har arbejdet for. Kilde: Operation Dagsværk Se mere

De unge skal også trænes i såkaldte life-skills, og der skal oprettes ungdomsgrupper, hvor unge med handicap kan opbygge relationer med andre unge i lokalmiljøet og få vejledning og støtte.

Alt sammen skal bidrage til at øge de unges selvværd, og dermed gøre dem i stand til at overvinde de sociale og fysiske barrierer, som mange oplever dagligt.

Gør gerne en forskel

Nogle af dem, der arbejder for at samle penge ind fra Nordfyns Gymnasium, skifter matematikundervisningen ud med et par timers arbejde i kommunens handicapafdeling. Et arbejde, de med glæde gør sig til fordel for de unge i Uganda.

- For os er det vigtigt at være med til Operation Dagsværk, fordi vi gerne vil være med til at hjælpe folk, der har brug for hjælp rundt omkring i verden, siger Lisa Hansen fra Nordfyns Gymnasium.

Det får de hver især et beløb, som ryger i den samlede indsamlingsbøsse, der sendes til Uganda. Selvom der er stor tilslutning på Nordfyns Gymnasium, er det ikke gældende for hele Fyn. Tre STX-uddannelser bakker eksempelvis ikke op.

Skal være drevet af lyst

Men i Operation Dagsværk sætter man stor pris på de unge, der giver en hånd med på dagsværkdagen.

- Det er jo frivilligt, om man vil deltage i Operation Dagsværk, og det synes jeg, det skal blive ved med at være. Det skal være drevet af lyst og af en gejst for at gøre en forskel, fortæller Marie Falck-Rasmussen:

- Men hvis alle gymnasieelever og alle andre elever på andre ungdomsuddannelser deltog i Operation Dagsværk, ville vi jo kunne gøre en endnu større forskel for de unge mennesker ude i verden.

Det forventes, at der samles mellem 3,5 og 4 millioner kroner ind onsdag.