Flere forsinkede tog på Svendborgbanen

Kundepunktligheden er kundens punktlighed, hvilket er et udtryk for, hvor mange passagerer der kommer frem til tiden.

Et tog er forsinket, hvis det ankommer mere end 2,59 minutter efter køreplanen.

Det betyder også, at et fyldt og forsinket myldretidstog tæller tilsvarende tungere i statistikken end et halvtomt tog i ydertimerne, ligesom aflyste tog tæller med i statistikken.

Kilde: DSB