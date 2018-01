Flere frivillige hjælper kommunerne

Alle fynske kommuner samarbejder med frivillige sociale foreninger, og antallet af frivillige, der hjælper er i vækst.

Aron Tästesen er frivilig i foreningen "2 timer om ugen". En forening der arbejder for at flersprogede og flygtningebørn bliver bedre integreret. Gennem aktiviteter bliver børnene bedre til at tale dansk og får mere forståelse for dansk kultur.

En gang om ugen bruger Aron Tästesen to timer på at lave aktiviteter med Mustafa, Ali og deres søster. Det kan både være besøg i Zoologisk Have, museumsbesøg eller brætspil på en lokal cafe.

- Jeg kunne se, at der var et problem, og jeg tænkte, at jeg måske kunne gøre en forskel for nogle af de børn, som har nogle integrationsproblemer, forklarer Aron Tästesen.

Alle fynske kommuner samarbejder med frivillige

Og Aron er bare en blandt mange. Alle fynske kommuner har samarbejde med frivillige sociale foreninger, og tal fra Center for Frivillighed viser, at kommunerne i stigende grad samarbejder med frivillige sociale foreninger.

I denne uge var der konference om emnet arrangeret af Odense Kommunes Børn- og ungeforvaltning og en række frivillige foreninger i Odense.

Håbet er, at man kan få et endnu bedre samarbejde mellem Odense Kommune og de frivillige foreninger, forklarer Odenses børn- og ungerådmand Susanne Crawley, Rad. V.

- Nu synes jeg ikke, at borgerne og kommunen er to adskilte størrelse, vi er hinanden. Så det de frivillige gør, det gør de for nogen, det gør de for deres medborgere, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley, Rad. V.

Samarbejde gavner børn og frivillige

Foreningen "2 timer om ugen" har et samarbejde med Odense Kommune, og i flere børnehuse bliver børn, der kunne have gavn af foreningen, opfordret til at bruge tilbuddet fra foreningen, forklarer leder af Atlantis Børnehus i Odense, Zahra Dashti

- Det jeg har oplevet er, at børnene får styrket deres sproglige kompetencer, fordi de kommer i nogle gode relationer med de danske frivillige, forklarer Zahra Dashti.

For Aron Tästesen har det frivillige arbejde gået hen og udviklet sig til et venskab, som han også selv får udbytte af.

- Det giver noget for mig, og jeg får et kulturelt indblik i, hvad det vil sige at komme fra en muslimsk familie, og det hjælper med at skabe en fælles forståelse, som jeg føler vi i Danmark måske har lidt svært ved, forklarer Aron Tästesen.