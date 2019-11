Flere fronter med regn skal passere søndag

Det er en søndag morgen præget af grå skyer på himlen og regnvejr, som fynboerne kan stå op til.

Det skyldes, at to regnvejrsfronter søndag trækker op over Danmark. Den ene ser ud til at trække op over Sjælland, mens den anden front vil bevæge sig op over store dele af Jylland.

Det vil i perioder resultere i nedbør over Fyn, men ud på eftermiddagen ser det ud til mestendels at holde tørt og måske med chancer for lidt solskin, inden regnvejret igen vender tilbage søndag aften og natten til mandag.

Temperaturmæssigt bliver det en forholdsvis mild novemberdag med temperaturer mellem 8 og 12 graders varme med en svag til jævn vind fra syd. I aften og i nat falder temperaturen til mellem fem og ti grader.