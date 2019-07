Pension, nej tak: Flere fynboer gør som Ib, Arne og Carl

Værktøjet lægges ikke væk, og stolen bliver ikke skubbet ind under kantinebordet en sidste gang. Flere og flere ældre fortsætter arbejdslivet trods det, at de har nået pensionsalderen.

Jeg skal sgu ikke på pension. Så er jeg bange for, at jeg sætter mig hen og dør Arne Holgersen, våbensmed, 75 år, Haarby

Som TV 2/Fyn har vist i denne uge med portrætter af henholdsvis en urmager, sadelmager og våbensmed, holder arbejdslivet ikke nødvendigvis op ved de 67 år. Som den 75-årige våbensmed Arne Holgersen siger:

- Jeg skal sgu ikke på pension. Så er jeg bange for, at jeg sætter mig hen og dør, siger våbensmeden fra Haarby.

Og det er lige præcis, hvad der kan ske, fortæller ældrekonsulent Bent Mathiesen. Han rådgiver blandt andet medlemmer af Ældresagen om pensionistlivet.

- De tre fynske eksempler er et godt billede af det, der sker. Fagligheden forsvinder jo ikke, blot fordi man fylder 65 eller 67 år, siger konsulenten, der selv har opnået pensionsaldren, uden dog at have lyst til at benytte sig af den.

I stedet rådgiver han om den.

- Man skal forberede sin pension, hvis man vil benytte sig af den. Det gælder både arbejde, bolig og økonomi. Især mange mænd mister deres identitet, når de bliver pensionerede. Så kan det hurtigt gå ned ad bakke. De sætter sig hen i en stol og dør. At være aktiv forlænger simpelthen livet, slår Bent Mathisen fast.

Ældre og frisk

På det fysiske og psykiske område er udviklingen klar: De ældre bliver mere og mere friske. På Syddansk Universitet forsker professor Kaare Christensen i ældreområdet.

- Ingen tvivl om, at gennemsnittet af ældre har fået det bedre over de seneste årtier. Tal fra blandt andet den militære session viser, at de unge bliver højere og klogere end tidligere generationer. Når vi så måler igen på folk i 70 års alderen, så kan vi se, at de er klogere end tidligere. Det holder ved, fortæller Kaare Christensen.

Ikke alt baserer sig dog på store talmaterialer.

- Vi har også tal, der viser, at ældres tænder bliver bedre end tidligere. Men så er der resten af det fysiske område. Der har vi ikke så mange undersøgelser. Men det vil dog være mærkeligt ikke at tro, at der også på det fysiske område sker fremgang, siger professoren.

Når han ser, at flere ældre fynboer udsætter pensionen, minder han om, at der også er mange, hvor det ikke gælder.

- Vi kan se på gruppen af over 90-årige, at en tredjedel af dem er i stand til at klare sig selv uden nogen form for hjælp, siger han og tilføjer:

- Men der er altså to tredjedele, der i et eller andet omfang har brug for hjælp. Sådan er det også i andre aldersgrupper. Altså forstået på den måde, at det kan godt være, at der bliver flere og flere friske ældre, men der er også nogle, for hvem det ikke gælder, slår Kaare Christensen fast.

