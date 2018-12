Farvel til næsten 90 ton plastik: Flere fynske butikker stopper salg af engangsplastik

Nytårsaftensdag er sidste chance for at købe plastiksugerør til dine mojitos. Fødevarekæden Føtex stopper nemlig med at sælge engangsservice af plastik. Alene i Rosengårdcentret blev der i 2017 solgt 259.000 stykker plastik.

Det er godt nyt for miljøet. Fra 2. januar siger samtlige Føtex butikker over hele landet farvel til plastikserivce, og det betyder, at Salling Group som Føtex er en del af, kommer til at spare miljøet for cirka 90 tons plastik, fremgår det af en pressemeddelelse fra Føtex.

Plastikservice i Føtex Stop for salg af engangsservice af plastik i Føtex gælder for alle 101 Føtex-butikker over hele landet inklusiv Føtex Food.

Initiativet er en del af en større plastikstrategi i Salling Group, der driver dagligvarekæderne Føtex, Bilka og Netto, om at udfase plastik, hvor det er muligt, og sikre, at mest mulig plastik genanvendes.

Engangsplastik – antal styk, der nu er erstattet af nye alternativer i Føtex (cirkatal):

Tallerkner: 1,9 millioner styk – erstattes af tallerkner lavet af naturlige sukkerrørsfibre, der er et affaldsprodukt fra produktionen af sukker (såkaldt bagasse)

Sugerør: 7,2 millioner styk – erstattes af sugerør lavet i papir, hvedestrå samt sugerør af bambus. Både hvede og bambus er økologisk dyrket. Bambussugerøret kan vaskes og genbruges.

Glas/kopper: 13,4 millioner styk – Ølglas erstattes af papkrus beklædt indvendig med et tyndt lag PLA, der er en bioplastik (eksempelvis lavet af majsstivelse). Vin-, champagne- og snapseglas vil blive erstattet, så snart der findes bæredygtige alternativer. Føtex opfordrer i mellemtiden kunderne til at bruge almindelige glas, som kan vaskes og genbruges mange gange

Bestik: 3,3 millioner styk – erstattes af træbestik, der er FSC-mærket I alt et årligt salg på godt 25 millioner styk engangsplastik, som tilsammen vejer mere end 87 tons, der nu ikke længere sælges af Føtex. Hertil et årligt salg på 44 millioner vatpinde af plastik, der siden maj ikke har kunnet købes i Føtex. Dermed stopper et årligt salg på i alt 69 millioner stykker engangsplastik i Føtex, eller mere end 90 tons plastik om året. Hertil kommer introduktionen senere i 2019 af en genanvendelig bomuldspose til frugt og grønt i stedet for de normale knitreposer af plastik, der alene i Føtex løber op i et forbrug på 35 millioner stykker om året. Se mere

Men det betyder ikke, at du kommer til at skulle vaske mere op. Salling Group har lagt en strategi, og fra 2. januar kan du finde bæredygtige løsninger på plastikservicens hylder.

Det er sugerør som dem på billedet, der kommer til at erstatte de klassiske plastiksugerør. Bæredygtige materialer som bambus, bestik i træ og tallerkener lavet af fibre fra rørsukker, bliver de nye alternativer.

- Miljø og dyreliv lider under det store forbrug af plastik, og vi gør alt for at udfase plastik, hvor det ikke er nødvendigt. Det er vores stop for salg af engangsservice af plastik i dag et godt eksempel på. Samtidig er det en stor glæde at konstatere, at vi har fundet ligeså gode varer ved at bruge hvedestrå, bambus, sukkerrør, træ og papir, siger Thor Skov Jørgensen, administrerende direktør i Føtex.

Plastikservice er særligt dårligt for miljøet, fordi det kun bliver brugt i meget kort tid og tager flere hundrede år for naturen at nedbryde. Især sugerøret har længe været stemplet som storsynderen. Det nye sugerør af bambus kan endda genbruges flere gange.

- Kampen mod plastik er heldigvis kommet højt op på den fælles dagsorden, og det virker. Her i 2019 introducerer vi endnu et stort plastikbesparende initiativ med en bomuldspose til frugt og grønt, som kan bruges igen og igen og erstatte de mange tynde plastikposer, siger Thor Skov Jørgensen.

Flere alternativer på vej

Initiativet er en del af en større plastikstrategi i Salling Group, der ud over Føtex driver dagligvarekæderne Bilka og Netto, om at udfase plastik, hvor det er muligt, og sikre, at mest mulig plastik genanvendes. Det betyder, at når Bilka og Netto følger efter, så forsvinder over 300 ton engangsplastik fra hylderne hvert år.

Salling Group annoncerede tilbage i maj, at plastikken ville blive udfaset i det nye år, ligegyldigt om man havde fundet alternativer eller ej.

Det er dog ikke alt engangsplastik, som Føtex har fundet en bæredygtig erstatning til. Vin-, champagne- og snapseglas kommer til at mangle på hylderne, indtil et alternativ er fundet. Så her må fynboerne selv igang med at vaske op indtil da.