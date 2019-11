Sæson for julefrokoster: Flere fynske spritbilister stoppet

Julefrokostsæsonen er i gang, og det kan allerede mærkes hos Fyns Politi, som siden fredag aften har stoppet flere spirituspåvirkede bilister end sædvanligt.

På under et døgn er der registreret otte tilfælde, hvoraf et af dem var et færdselsuheld.

- Det er væsentlig flere end en normal weekend, siger vagtchef Ehm Christensen til TV 2/Fyn.

Det er desværre ikke noget nyt, at politiet skal være ekstra opmærksomme på bilister med promiller i blodet, nu når julen nærmer sig.

Derfor har Fyns Politi allerede skærpet indsatsen og sat ekstra patruljer på gaden på de store julefrokostdage.

Bestem dig hjemmefra

Vagtchefen anbefaler, at man beslutter sig for, om man vil nyde spiritus eller ej, inden man tager hjemmefra.

- Vil man gerne det, skal man selvfølgelig lade bilen stå. Det nemmeste er at gøre sig det klart, inden man tager afsted. Så står man ikke i dilemmaet, når man har drukket, siger han.

Indtil videre er der i år blevet stoppet 489 bilister på Fyn med for meget alkohol i blodet.