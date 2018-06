Flere fynske unge stemte til kommunalvalget

Valgdeltagelsen blandt fynske unge steg næsten dobbelt så meget som deres jævnaldrende i resten af landet til regions- og kommunalvalget i november 2017.

De fynske unge var flittigere end deres jævnaldrende i resten af landet til at stemme ved kommunal- og regionsvalget i november 2017.

Ifølge en analyse af data fra valget steg de 18-25-åriges valgdeltagelse på Fyn fra 59,5 procent til 62,5 procent - altså en stigning på tre procentpoint fra valget i 2013 til 2017.

Læs også Hjulene på bussen drejer demokratiet rundt

På landsplan steg valgdeltagelsen blandt de 18-25-årige med 1,7 procentpoint fra 56,8 procent til 58,5 procent. Og generelt er det imponerende, at det lykkedes at få flere unge til at stemme ved kommunalvalget, mener professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen:

- I forvejen var der en høj valgdetagelse ved valget i 2013, så det er helt vildt imponerende, at det lykkedes at få flere unge til at stemme ved valget i 2017, slår Kasper Møller Hansen fast.

Stem'rne har sandsynligvis øget valgdeltagelsen

Blandt de fynske unge mellem 18 og 25 steg valgdeltagelsen endnu mere end landsgennemsnittet. Og det fynske løft af valgdeltagelse kan være på grund af demokrati- og medieprojektet Stem'rne, mener valgforsker Christian Elmelund Præstekær fra Syddansk Universitet.

Læs også Succes i Middelfart: Ungdomsråd skal nå andre unge med humor og debat

Stem'rne henvendte sig til unge vælgere og fortalte på en anderledes måde om kommunal- og regionsvalget.

- Når der er en særlig fremgang i valgdeltagelsen hos de unge på Fyn, så er der en vis sandsynlighed for, at det skyldes de særlige tiltag, som kampagnen har bidraget med. Alle de andre påvirkninger af de unge vælgere har kørt i hele landet, og derfor skal forskellen i valgdeltagelse formentlig findes i forskellen af påvirkning, siger Christian Elmelund Præstekær.

Christian Elmelund Præstekær slår dog fast, at man ikke endegyldigt kan sætte to streger under og sige, at det skyldes kampagnen, men det er bestemt sandsynligt, forklarer Christian Elmelund Præstekær.

Flere ting påvirker valgdeltagelse

TV 2/Fyn er et af de medier, som var med i kampagnen. Her er direktør Esben Seerup glad for resultatet:

- Det er dybt tilfredsstillende. Ud af tallene kan man se, at stigningen på Fyn har været næsten dobbelt så stor, som i den øvrige del af Danmark, og det er langt mere end jeg havde turde håbe på, da vi gik i gang med Stem'rne.

Det var seks medier, der stod bag projektet Stem'rne. Ambitionen var at løfte valgdeltagelsen til 80 procent. Det blev ikke opnået, men alligevel er det værd at være opmærksom på de forskellige tiltag, der blev taget for at løfte valgdeltagelsen, mener Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Vi kan ikke konkludere på årsagerne til at valgdeltagelsen blev løftet, men vi kan glæde os over det. De her tal viser, at de unge har taget demokratiet til sig, og selvom vi ikke kan sige, at mediekampagnen var det der gjorde forskellen, så kan vi samlet se, at spændvidden af forskellige tiltag har virket. Derfor skal man nok fortsætte den bredde påvirkning, mener professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

Alle resultaterne fra demokrati- og medieprojektet Stem'rne bliver præsenteret ved Demokratifestivalen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup på grundlovsdag 5. juni.

Udover det fynske Stem’rne-projekt deltog TV 2/Fyn i ”Opstemt”-kampagnen. Det var en fælles TV 2-regional indsats på sociale medieplatforme direkte mod unge vælgere i hele Danmark, herunder Fyn.

Læs også Overblik: Sådan gik det ved kommunalvalget 2017