Flere har søgt ind på fynske erhvervsskoler

Flere unge vil gerne starte på de fynske erhvervsskoler, når de er færdige med folkeskolen.

Den 1. marts var sidste udkald for at søge ind på en ungdomsuddannelse, og da ansøgningshjemmesiden optagelse.dk lukkede for ansøgninger, stod det klart på både Syddansk Erhvervsskole i Odense og Svendborg Erhvervsskole, at flere unge gerne vil starte på en erhvervsuddannelse.

På Syddansk Erhvervsskole i Odense har seks procent flere søgt ind på en håndværkeruddannelse, og på Svendborg Erhvervsskole er stigningen på over 18 procent.

- Hvor man førhen havde tendens til at tale de faglige uddannelser ned og sige, at det hele skulle produceres i Østen, og så skulle vi leve af vores viden, så ved vi godt i dag, at det holdt ikke vand. Der er behov for både faglig arbejdskraft, og der er behov for folk, der kender fagene indefra - også når de tager en videregående uddannelse, siger Lars Havelund Jensen, der er markeds- og kommunikationschef hos Syddansk Erhvervsskole.

Fra faldende interesse til flere ansøgere

Fremgangen kommer efter en del år med dalende interesse for erhvervsuddannelserne generelt set.

På Syddansk Erhvervsskole har de seks procents fremgang løftet antallet af ansøgere fra 760 elever sidste år til 815 tilmeldte nu.

Men også i 2018 mærkede man her en stigende interesse for erhvervsuddannelserne blandt unge, der skulle vælge uddannelse efter folkeskolen, fortæller Lars Havelund Jensen.

- Det smitter selvfølgelig også af på de unge og deres forældre, når de står over for uddannelsesvalget, at det også har et perspektiv til, at den unge kan bruge det til noget bagefter, siger han.

I Svendborg er optaget af elever på grundforløbet på erhvervsskolen vokset fra 132 elever forrige år til 162 optagne i år. Tallene er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen.

Generel stigning for andet år i træk

Stigningen i antal ansøgere til erhvervsuddannelserne begyndte at kunne ses allerede sidste år.

I 2018 var søgningen til erhvervsuddannelserne ifølge Undervisningsministeriet generelt steget med næsten et procentpoint, efter at tallet havde været faldende i flere år.

Ansøgningerne til de gymnasiale uddannelser faldt tilsvarende sidste år. Ifølge Undervisningsministeriet er en gymnasial uddannelse dog stadig det mest populære valg blandt elever, der afslutter niende og tiende klasse.

De landsdækkende tal fra Undervisningsministeriet, for hvordan folkeskoleelevernes ansøgninger til ungdomsuddannelserne fordeler sig i 2019, offentliggøres senere i marts.