Flere hundrede fynboere ville have en fotovogn ud i 2018

I 2018 var der blandt fynboerne stor interesse for at få en af politiets fotovogne ud i lokalområderne. Helt præcist 383 forespørgsler. Det viser en opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik, som har ringet rundt til samtlige politikredse i Danmark.

Læs også Bad politiet om fartkontrol: 50 bilister snuppet på to timer

- Når vi får så mange henvendelser fra danskere, som ønsker, at vi laver en fartkontrol, hænger det sammen med, at for høj fart skaber ulykker og utryghed.

- Fotovognene giver os en stor fleksibilitet i forhold til at imødekomme befolkningens ønsker, og det giver mulighed for at lave et mere uforudsigeligt kontroltryk af hastigheden på vejene. Derfor er fotovognen et effektivt værktøj, som er vigtigt i politiets arbejde med trafiksikkerhed, siger Arne Martinsen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Flere ser positivt på fotovogne

På landsplan har politiet modtaget flere tusinde forespørgsler om fotovogn, og det flugter godt med den generelle opfattelse i befolkningen af fotovogne som en positiv ting.

I en rundspørge blandt knapt 4.000 danskere, som Rådet for Sikker Trafik har fået lavet, svarede 93 procent, at at fotovognene er med til at forbedre trafiksikkerheden, nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne eller få folk til at overholde hastighedsgrænserne.

Læs også Bilist kørte 166 kilometer i timen på landevej

Kun syv procent af de adspurgte svarede, at fotovognene udelukkende var sat i verden for at skrabe penge i statskassen.

I 2015 mente kun 88 procent af fotovognene var et trafiksikkerhedsmæssigt tiltag.

- For høj fart er en af de hyppigste årsager til dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, så det er ikke uden grund, at mange danskere er bekymrede for den høje fart.

- Langt de fleste mener da også, at fotovogne er en gevinst for trafiksikkerheden, og det giver rigtig god mening, fordi fotovognene kan imødekomme borgernes behov, der hvor de bor, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.