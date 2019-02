Succes: Flere hundrede valfartede til nørdekomsammen i Odense

Flere end 200 rollespillere, cosplayere, tegneserie-entusiaster og meget andet strømmede til Kulturmaskinen i Odense i løbet af lørdagen.

Det er allerførste gang at Geek Gathering, nørdekomsammen, blev afholdt i Odense. Og det var en stor succes. Det mener Anders Skov Andersen, der er projektleder og idémand til arrangementet.

- Det er gået over al forventning. Vi har fået så meget nørde-kærlighed og accept tilbage. Det er helt vildt. Vi havde ikke troet, at det havde vokset sig så stort, som det har, med over 200 deltagere, siger han.

Deltagerne kommer fra hele landet, og i løbet af lørdagen kan de deltage i mange forskellige aktiviteter på “nørdemessen”. Der findes allerede lignende arrangementer i Aarhus og København, men det er første gang i Odense.

Speeddating og foredrag

I løbet af dagen har der blandt andet være foredrag, brætspilscafé og speeddating for cosplayere - hvor deltageren optræder som en specifik figur kendt fra for eksempel tegneserieverdenen eller computerspil.

Én af dem er cosplayeren Anne Sofie Bacher fra Gentofte, som i denne verden går under cosplay-navnet “Anso Cosplay”.

- Det er rart at møde andre folk, der har samme interesse, for man kan godt føle sig lidt alene, når man sidder der som den eneste i byen, der laver det her. Det med at kunne møde andre og snakke omkring de fælles problemstillinger man har. “Åh, min paryk sidder dårligt” eller et eller andet, det er super duper rart, siger hun.

Geek Gathering startede lørdag klokken ti og afsluttes med en fest for alle deltagere over 18 år, som slutter natten til søndag klokken to.