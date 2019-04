Brændte igen i nat: Flere i politiets søgelys efter brand på nedlagt skole

En forladt skole på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej i Odense brændte tirsdag aften. I forbindelse med branden anholdt Fyns Politi en ung mand.

Natten til onsdag opstod der på ny brand i den nedlagte skole.

Umiddelbart er der ifølge politiet ikke noget, der tyder på, at nattens brand skulle være påsat.

- Der er ikke nogen, der har været ude og anlægge et nyt bål. Det blussede bare op, siger Thomas Bentsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Formentlig påsat

Han bekræfter, at politiet i forbindelse med efterforskningen af branden anholdt en ung mand.

- Og så skal vi ud og snakke med et par andre også. Indledningsvis kan det jo tyde på, at nogen har hjulpet ilden lidt på vej. Det skal vi have undersøgt, så vi kan få det be- eller afkræftet, siger vagtchefen.

Branden blev i første omgang anmeldt til beredskabet klokken 18.27.