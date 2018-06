Flere læger til fynske kommuner

Region Syddanmark har besluttet, at der fremover skal være to læger mere i to fynske kommuner. Der er ifølge regionen tale om rettidig omhu.

Det kan være svært at få en tid hos lægen - og nogle steder kan det være svært overhovedet at få en læge.

Men det skal fremover være lidt lettere i de to fynske kommuner Nyborg og Svendborg.

Region Syddanmark har netop sat to ydernumre til salg i de to kommuner. Dermed er der mulighed for, at der kommer en praktiserende læge mere til Nyborg og en mere til Svendborg.

Det er faktisk ikke fordi, at der på nuværende tidspunkt mangler læger i de to fynske kommuner, men formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen i regionen, Bo Libergren (V), fortæller, at det handler om rettidig omhu.

Vi står i den situation, at ikke ret mange læger skal stoppe eller gå på pension, før der kan opstå problemer med lægedækningen, og borgerne risikerer at skulle køre langt for at komme til læge. Bo Libergren (V), formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen i regionen

- Lige nu mangler der ikke læger i Svendborg eller Nyborg, og alle borgere kan få en læge indenfor kommunegrænsen. Men samtidig står vi også i den situation, at ikke ret mange læger skal stoppe eller gå på pension, før der kan opstå problemer med lægedækningen, og borgerne risikerer at skulle køre langt for at komme til læge. Derfor skal de to ekstra ydernumre ses som et udtryk for rettidig omhu, siger han i en pressemeddelelse.

Pension

Tal fra Praktiserende Lægers Organisation viser, at der i øjeblikket mangler syv praktiserende læger på Fyn. Men lægemanglen kan blive endnu større de kommende år.

21 af de fynske læger er nemlig over 65 år, og når de går på pension de kommende år, vil mange fynboer have svært ved at få en praktiserende læge.

Antal læger på Fyn over 65 år i de fynske kommuner:

Læger på 65 år Læger i alt andel Assens 2 27 7% Faaborg-Midtfyn 4 37 11% Kerteminde 3 14 21% Langeland 0 10 0% Middelfart 3 28 11% Nordfyn 0 22 0% Nyborg 2 19 11% Odense 5 117 4% Svendborg 2 40 5% Ærø 0 5 0% Landsplan 354 3402 10%

Udspillet indeholder 16 initiativer og en række målsætninger, som skal nås inden for de næste godt ti år.Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterede for et par uger siden et sundhedsudspil, der skal gøre op med problemet og styrke de praktiserende læger. Samlet set er der tale om en pulje på knap 750 millioner kroner, der skal gøre det mere attraktivt for medicinstuderende at slå sig ned som selvstændig der, hvor der er lægemangel.

Regeringen vil således hæve andelen af praktiserende læger, der har åben for tilgang fra de nuværende 30 procent til 70 procent i 2030.

Læs også Nyt initiativ kan udrydde lægemangel på Fyn

Ren forstærkning til lægekorpset

Alt tyder på, at der er læger nok til borgerne i Nyborg og Svendborg Kommune. Men alligevel er der faktisk ingen praktiserende læger i midtbyen i Nyborg, der tager imod flere patienter, og kun få tager patienter ind i Svendborg.

Derfor skal den nye kommende læge i Nyborg også slå lejr i midtbyen.

Nogle gange bliver ydernumre sat til salg, hvor der på forhånd er tilknyttet patienter. Men i disse tilfælde er der ikke tilknyttet patienter til de to ekstra lægepladser, og det kommer til at betyde, at der er tale om rene forstærkninger til lægekorpset i områderne.

Hver læge forventes at kunne tage omkring 1.600 patienter ind, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Læs også Se kortet: Her er der flest ældre læger