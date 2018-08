Flere mænd i slagsmål på åben gade

To mænd blev anholdt efter et større slagsmål i Rantzausminde tirsdag aften.

En større gruppe mennesker var tirsdag aften indblandet i to episoder, der begge førte til slagsmål på åben gade i Rantzausminde ved Svendborg.

Fyns Politi måtte i første omgang skille tre kamphaner ad efter et slagsmål på gaden på Herman Nielsens Vej. Her var en 16-årig dreng samt en 19-årig og en 51-årig mand endt i nævekamp. Alle tre er fra Fyn.

- Den ene af de tre mænd, den 19-årige, bliver efterfølgende anholdt på grund af sin aggressive adfærd på stedet, fortæller Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Mens betjentene er i færd med at skille de tre mænd ad, blander yderligere en person sig.

- En fjerde person, også en 19-årig mand, blander sig, mens politiet er ved at udrede situationen. Han bliver anholdt og sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for at blande sig i igangværende politiforretninger, forklarer vagtchefen.

Ingen fare på færde

Udover de fire implicerede var der ifølge politiet yderligere fem mænd til stede omkring slagsmålet. De fem havde dog umiddelbart ikke været direkte involveret i det fysiske slagsmål, men politiet har i alt registreret ni personer efter hændelsen.

Vagtchefen fortæller, at der trods aggressiv opførsel ikke umiddelbart har været fare på færde for andre i området.

- Det er ikke gået ud over almindelige borgere. Vreden og den aggressive opførsel var rettet mod politiet og øvrige involverede i hændelsen dernede. De har ikke hevet fat i andre og truet dem, siger Anders Furbo Therkelsen.

Nyt slagsmål

Motivet for slagsmålet har politiet ikke noget bud på. Men ikke desto mindre måtte de en time senere igen forbi Rantzausminde, hvor der var ved at opstå uorden igen.

Gruppen var rykket ned omkring Rantzausmindevej, men da politipatruljen ankom, var alt roligt mellem parterne, og nogle af dem var ved at tage en taxa derfra.

- Så det gav ikke anledning til yderligere anholdelser eller sigtelser, siger vagtchefen.

De to anholdte blev løsladt relativt kort tid efter, da der igen var faldet ro på situationen. Alle direkte involverede er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelse ved at indlade sig i slagsmål på åben gade.